Der Blechhammer-Rundweg (3,6 Kilometer) zeigt die Schönheit des Kaiserslauterer Waldes auf barrierefreien Wegen. Er bietet viel Schatten, Natur und Einkehrmöglichkeiten.

Mit einer Gesamtlänge von 3,6 Kilometern ist die Strecke bestens für Familien, Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bei Bedarf kann der Weg auch über eine kleine Brücke abgekürzt werden.

Anreise mit öffentlichem Nahverkehr und Auto

Der Rundweg ist sowohl mit dem öffentlichen Nahverkehr als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Mit der Buslinie 105 gelangt man bequem von der Stadtmitte Kaiserslautern zur nahe am Hammerwoog und Vogelwoog gelegenen Haltestelle „Vogelwoogstraße“. Wer mit dem Auto anreist, findet am Waldparkplatz – ebenfalls in der Vogelwoogstraße – eine kostenlose Parkmöglichkeit. Eine große Tafel, die zur Wegbeschreibung dient, markiert den Start des Rundweges.

„Leichte Wege“ als barrierefreies Wege-Konzept

Der Rundweg „Blechhammer“ ist einer von insgesamt drei „Leichten Wegen“ in und um Kaiserslautern. Das Konzept der „Leichten Wege“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Kaiserslautern, dem Behindertenbeauftragten der Stadt, der Tourist Information Kaiserslautern, dem Forstamt und der Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „ Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ins Leben gerufen, um naturnahe Strecken zu schaffen, die für alle zugänglich sind.

So sieht die Beschilderung der »leichten Wege« aus. Foto: awj

Es handelt sich dabei um bewusst stadtnahe, gut erreichbare Waldgebiete, die nicht nur durch ihre landschaftliche Attraktivität überzeugen, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort für Naturliebhaberinnen aller Altersgruppen und unterschiedlicher Mobilität bieten. Wer auf dem Weg läuft, soll sich sicher fühlen und sich möglichst einfach fortbewegen können.

Übersichtliche und gut sichtbare Markierungen

„Leichte Wege“ umfassen in der Regel eine maximale Streckenlänge von fünf Kilometern, sind einfach begehbar, haben kaum Steigung und sind damit auch für Personen, die weniger gut zu Fuß sind, zu bewältigen. Darüber hinaus zeichnen sich die „Leichten Wege“ durch zahlreiche Sitzgelegenheiten aus, sodass während der Tour immer wieder Pausen eingelegt werden können. Damit ist auch der Rundweg um den Hammerwoog seniorengerecht und familienfreundlich gestaltet.

Der Weg bietet eine ebene, gut befahrbare Strecke und Sitzgelegenheiten am Wegesrand. Foto: awj

Ein übersichtlicher Wegverlauf und zahlreiche, gut sichtbare Wegmarkierungen erleichtern zudem die Orientierung. Auch ungeübte Wanderer finden sich auf den gut ausgeschilderten „Leichten Wegen“ zurecht.

Natur pur: Rund um den Hammerwoog

Der „Leichte Weg: Blechhammer“ beginnt am Waldparkplatz Vogelwoog und führt durch den Wald. Die Strecke passiert zunächst einen Spielplatz, der Kindern Platz zum Toben bietet und verläuft anschließend durch ein Landschaftsschutzgebiet, das durch seine Natur und Ruhe besticht. Besonders hervorzuheben ist der Blechhammerweiher oder Hammerwoog, um den die Route führt.

Blick auf den Hammerwoog. Foto: awj

Das Gewässer lädt insbesondere in warmen Sommermonaten zu einer erfrischenden Runde unter dem grünen Blätterdach des Pfälzer Waldes ein. Die zahlreichen Bänke entlang des Weges bieten Gelegenheiten, um die Idylle des umliegenden Naturschutzgebietes auf sich wirken zu lassen. Im und um den anerkannten Angelweiher tummeln sich auch einige Tiere. Viele Fische und Vögel sind dort zuhause. Gelegentlich lässt sich auch eine Wasserschildkröte erspähen.

Schwan Franz ist häufig rund um den Hammerwoog und Vogelwoog anzutreffen. Foto: awj

Idylle und Genuss

Auf halber Wegstrecke laden (je nach Startpunkt) die Waldgaststätte „Kunst-Café am Vogelwoog“ und auf genau gegenüberliegender Seite das „Hotel Blechhammer“ Kulinariker zur Einkehr ein. Beide Gastronomien verfügen über einen Außenbereich.

Wer möchte, kann die Wegstrecke beliebig variieren. Eine Abkürzung der Tour ist über eine kleine Brücke, die auf etwa halber Wegstrecke liegt, möglich.

Wer die Route umgekehrt lieber etwas ausdehnen möchte, kann die Blechhammer-Runde mit einem Anschluss-Spaziergang um den Vogelwoog ergänzen. Die Strecke ist knapp zwei Kilometer lang (Hinweis: hier kann es etwas vom Untergrund her etwas holpriger werden).

