„Wenn im Herbst und Winter die Tage kürzer werden, freuen wir uns über deftige Gerichte, die die Seele wärmen“, stellt Christian Bohr vom Tourismusverein Südliche Weinstraße fest – und kündigt die „Wilden Wochen“ in der Südpfalz an.

Diese locken im November und Dezember wieder mit vielfältigen Gerichten, „die mit gutem Gewissen verzehrt werden können“, verweist er auf die natürliche Lebensweise der Tiere und die kurzen Transportwege von Wildfleisch: Wild aus heimischen Wäldern sei „die wohl klimafreundlichste Art Fleisch zu genießen.“

22 Gastronomen der Region beteiligen sich an der gemeinsamen Aktion des Vereins Südliche Weinstraße, des Büros für Tourismus Landau und des Vereins Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim (Liste unten). Sie alle bringen in diesem Winter unterschiedliche Spezialitäten mit Wildbret aus dem Pfälzerwald, dem Bienwald und den Rheinauen auf den Tisch. „Ziel der Wildwochen ist es, Einheimische sowie Gäste der Südpfalz für Wild aus heimischer Jagd zu begeistern“, ergänzt Bohr. Unterstützt werde die Aktion daher von den Kreisgruppen Germersheim und Südliche Weinstraße des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz.

Saisonal und regional bis zu den Beilagen

Ob herzhafte Bratwürste, Leberknödel, Gulasch, Braten oder feines Filet – die Gäste finden eine ansprechende Auswahl vor. Vielerorts setzen die Gastronomen auch bei den Beilagen auf saisonale Zutaten aus regionalem Anbau und dem Wald. Das Restaurant Garten Eden im Pfälzer Hof in Edenkoben zum Beispiel serviert unter anderem einen Biosphären-Teller: Braten vom Wildschwein aus eigenem Revier im Biosphärenreservat Pfälzerwald mit hausgemachten Spätzle und frischen Waldpilzen. Letztere begleiten auch Wildgulasch und Medaillons vom Wildschweinrücken. Keschde spielen kulinarisch ebenfalls mit.

Dass vielerorts auch die passende Weinbegleitung aus der Pfalz kommt, versteht sich. Zu erkennen sind die teilnehmenden Restaurants an Hinweisschildern auf die „Wilden Wochen“.

Wildfleisch und Wildprodukte zum Daheimkochen

Bei der Aktion ist laut Bohr aber auch an Hobbyköche gedacht, die sich ihr Wild selbst zubereiten möchten. Sie werden bei einigen Forstämtern, beispielsweise in Bad Dürkheim, und Metzgereien der Region fündig. Bohr: „Die Auswahl an Wildfleisch lässt keinen Wunsch offen. Das Spektrum reicht mittlerweile vom ganzen Wildschwein oder Reh über das küchenfertige Gulasch, bis hin zum verzehrfertigen Wilderertopf in der Vollkonserve.“ Einige Verkaufsstellen böten auch Schinken, verschiedene Wurstwaren im Darm und in der Dose sowie Frikadellen, Bolognese, Chili con Carne, Sülze und Wildfonds an.

Die teinehmenden Lokale

Annweiler

Restaurant Zum Alten Kurhaus im Jugendstilhotel Trifels: Rehragout und -rücken (34 Euro), zumaltenkurhaus.de

Restaurant Zur Alten Gerberei: Wildgulasch (26,50 Euro), www.gerberei.de

Dernbach

Restaurant Schneider, Tagesempfehlungen mit Wild, geöffnet bis Jahresende, www.schneider-dernbachtal.de

Edenkoben

Pfälzer Hof, Wildgulasch (24,90 Euro), frische Wildleber „Je nach Jagdglück“ (27,50 Euro), pfaelzerhof-edenkoben.de

Eußerthal

Birkenthaler Hof, Wild vom Jäger im Ort, 06345 1441, birkenthalerhof.de

Landgasthof Klosterstübl, Wild vom Jäger im Ort, klosterstübl76857.de

Gleiszellen-Gleishorbach

Gasthof „Zum Lam“, www.zum-lam.de

Kandel

Kochs Restaurant im Hotel zur Pfalz, geschmorte Wildschweinkeule (24,50 Euro), Rehrücken (40 Euro), kochs.xyz

Landau

Brasserie Wein und Dein im Parkhotel, Wildschwein-Ragout (27,60 Euro), parkhotel-landau.de

Toms Näschtl, Wildschwein-Ragout (22,50 Euro), toms-naeschtl.de

Fünf Bäuerlein, Hirschrücken (32 Euro), www.fuenfbaeuerlein.de

Vögelis Weinnest (Wollmesheim), weingut-voegeli.de/unser-weinnest/

Leinsweiler

Hotel-Restaurant Castell, feine Frischeküche, hotel-castell-leinsweiler.de

Leinsweiler Hof, Tagesmenüs mit Wildauswahl, leinsweilerhof.de

Maikammer

Waldhaus Wilhelm, Wildbratwürste mit Beilagen (23 Euro), waldhaus-wilhelm.de

Silz

Gaststätte am Wild- & Wanderpark, wildpark-silz.de/gastronomie/

St. Martin

Consulat des Weins, Zweierlei vom heimischen Hirsch (38,50 Euro), herrengut.de

Arens Hotel 327, Cordon bleu vom Wildschwein (34 Euro), arens327.de

Winden

Hofschänke, Bienwald-Wildschwein-Rückensteak (26,90 Euro), hofschaenke.de

Wörth

Hotel Vater Rhein (Maximiliansau), je nach Verfügbarkeit, hotel-vater-rhein.de

Hinweis: Die genannten Gerichte sind nur eine Auswahl und können wechseln.

Den Flyer für die »Wilden Wochen Südpfalz« gibt es in allen Büros für Tourismus und Restaurants mit dem Schild »Wild aus der Region«, Infos: www.soschmecktdiesuedpfalz.de/wildewochen