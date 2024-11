„Halb so wild“ hat Viktoria Fuchs ihr neues Kochbuch getauft. Und das darf man wörtlich nehmen. Denn ihre Rezepte lassen sich weg leicht nachkochen. Auch wenn es mal aufwendiger ist und länger dauert. Infos zum Buch und Rezepte daraus

Rezepte „mit halb so vielen Zutaten, halb so viel Aufwand und halb so viel Wild“ hat Viktoria Fuchs für ihr neues Kochbuch entwickelt. Die Küchenchefin des „Spielwegs“ im Schwarzwald mit Stationen in der Spitzen- und Sterneküche, ist bekannt aus TV-Kochformaten wie „Kitchen Impossible“, „The Taste“ oder „Die Küchenschlacht“. Ihre Küchen-Philosophie: „kreativ und kosmopolitisch“ mit lokalen Zutaten wie Pilzen und Wild aus dem benachbarten Wald zu kochen. Eine kleine Rezeptauswahl von Viktoria Fuchs:

Rehschnitzel mit Feldsalat

Zutaten für 4 Personen:

500 g Feldsalat; 400 g Rehkeule, 8 Stängel Petersilie, 3 Stängel Rosmarin; 150 ml Raps- oder Traubenkernöl, 50 ml Rotwein- oder Apfelessig, 1 TL Senf, 1 Prise Zucker; 8 Scheiben Bauchspeck, 60 g Haselnüsse (ganz, geschält), 4 Zwetschgen, 2 EL Zucker, 200 ml Rotwein, etwas Mélange-Noir-Pfeffer; außerdem: Salz, Pfeffer, 150 g Mehl, 2 Eier, 200 g Paniermehl, gehackte Petersilie und Rosmarin, etwas Butterschmalz

Rehschnitzel. | Foto: Vivi D’Angelo

Zubereitung:

Fleisch in 4 Stücke schneiden (à 100 g) und zwischen einem Backpapier in dünne Schnitzel klopfen. Petersilie und Rosmarin sehr fein hacken. Aus Öl, Essig, Senf ein Dressing rühren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Speck knusprig braten. Haselnüsse im Backofen bei 160 °C in circa 10 Minuten goldbraun rösten. Halbierte und entsteinte Zwetschgen in Spalten schneiden. In einem Topf 2 EL Zucker karamellisieren lassen und mit Rotwein ablöschen. Zwetschgen hinzugeben und eindicken lassen. Mit Mélange-Noir-Pfeffer abschmecken. Die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen und nacheinander erst in Mehl, dann in Ei und Paniermehl-Kräuter-Gemisch panieren. In Butterschmalz goldbraun anbraten. Servieren.

Gebratener Hirschkalbsrücken

Zutaten für 4 Personen:

800 g Hirschkalbsrücken ohne Knochen, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, etwas Sonnenblumenöl, 20 g Butter, 2 Zweige Thymian

Zubereitung:

Den Hirschkalbsrücken von Sehnen und Silberhaut befreien, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne von beiden Seiten jeweils 1 Minute in etwas Sonnenblumenöl anbraten. Bei 160 °C circa für 6-8 Minuten in den vorgeheizten Backofen geben. Wenn das Fleisch eine Kerntemperatur von 46 °C erreicht hat, herausnehmen und an einem warmen Ort ruhen lassen. Später in einer heißen Pfanne mit Butter und Thymian nachbraten. Dazu passen Schupfnudeln und Rotkraut. Aus Sehnen und Silberhaut lässt sich mit Zwiebeln und Kräutern ein feiner Jus kochen.

Wildschwein-Wan-Tan

Zutaten für 4 Personen:

1/2 Spitzkohl, 12 Scheiben Dim-Sum-Teig, 1 Eiweiß, 1 Bund Koriander, Salz, etwas gerösteter heller und schwarzer Sesam; 2 cm frischer Ingwer, 2 Knoblauchzehen, 2 Chilischoten, etwas Sesamöl, 200 ml Reisessig, 200 ml Sojasauce, 200 ml Mirin, etwas Speisestärke; 1 cm frischer Ingwer; 2 Knoblauchzehen, etwas Sonnenblumenöl, 50 ml Vinaigrette, 1 EL gerösteter Sesam, 200 g Wildschweinschulter, gewolft, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Exotisch: Wildschwein-Wan-Tan. | Foto: Vivi D’Angelo

Zubereitung:

Ingwer, feingewürfelter Knoblauch und feine, halbierte Chili-Ringe mit etwas Sesamöl anschwitzen. Mit Reisessig, Sojasauce und Mirin ablöschen, aufkochen und auf die Hälfte reduzieren lassen. Vinaigrette mit etwas Speisestärke leicht abbinden. Für die Füllung Ingwer- und Knoblauchwürfel sowie Spitzkohlstreifen aus der Kohl-Mitte und dem breiteren Abschnitt in Sonnenblumenöl anschwitzen, mit 50 ml Vinaigrette ablöschen, 1 EL Sesam unter das Hackfleisch mischen. Gut vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dim-Sum-Teig auf die Arbeitsfläche legen und den Rand mit Eiweiß bepinseln. Circa 20 g der Füllmasse auf jede Teigscheibe verteilen, zur Hälfte zusammenklappen und andrücken. Die Teig-Halbmonde in leicht köchelndem Salzwasser garen. Streifen vom zarten Spitzkohlende daraufgeben und mit etwas Vinaigrette und Sesam marinieren.

Quelle der Rezepte & Bibliographie: Veronika Fuchs: „Halb so wild“, Südwest-Verlag, 2024, 224 Seiten, 29 Euro