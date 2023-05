Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Herbst 2019 dringen immer wieder Details an die Öffentlichkeit, was medizinisch, organisatorisch und wirtschaftlich alles schiefgelaufen sein soll in der Stadtklinik Frankenthal. Aufgearbeitet wird das Ganze politisch in Rat und Ausschüssen. Juristisch gibt es zwei Stränge: Seit mehr als einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft zu strafrechtlichen Aspekten. Die Kündigung von Führungskräften beschäftigt die Arbeitsgerichte – teils schon in zweiter Instanz.

1 Sa 270/20 – unter diesem Aktenzeichen führt das Landesarbeitsgericht das Verfahren, in dem sich der langjährige Kaufmännische Direktor des Frankenthaler 320-Betten-Hauses