Bei der Sondersitzung von Stadtrat und Krankenhausausschuss am Mittwochabend ging es nicht nur um die Kosten, die mit den Untersuchungen im Zuge der sogenannten Stadtklinik-Affäre entstanden sind. Zum Teil in nicht-öffentlicher Sitzung lieferten die Berater der Verwaltung einen Überblick über die Problemfelder an der Elsa-Brändström-Straße und den damit aus ihrer Sicht verknüpften wirtschaftlichen Schaden.

Der dickste Brocken ist nach RHEINPFALZ-Informationen das Thema der intensivmedizinischen Komplexbehandlung. Auch offenbar nach bisheriger Einschätzung der Ermittler hätte