Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der Suche nach heißen Quellen und Lithiumvorkommen werden zum Ende des Jahres tonnenschwere Rüttelmaschinen durch die Pfalz rollen – zum Ärger mancher Hausbesitzer. In Mannheim und der Südpfalz klagten sie teilweise über Schäden an ihren Häusern. Was Anwohner wissen sollten.

Zwischen Rhein und Haardtrand vermuten Wissenschaftler riesige Warmwasser- und Lithiumvorkommen. Das Privatunternehmen Vulcan Energie aus Karlsruhe möchte diese Rohstoffe in den kommenden Jahren fördern und hat sich dazu für weite Teile der Vorderpfalz Aufsuchungsrechte gesichert.