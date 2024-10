Was zeichnet Naturweine aus? Und wieso sind sie manchmal orange? Diese und weitere Fragen werden in der neuen Folge von „Wissensdurst – Der Weinpodcast der RHEINPFALZ“ beantwortet. Einen Ausschnitt.

Der Begriff Naturwein begegnet einem in der Weinwelt immer häufiger. Was diese Weine ausmacht, haben die RHEINPFALZ-Redakteurinnen Rebecca Singer und Vanessa Betz mit der Weinexpertin Janina Huber in der neuen Folge von „Wissensdurst – der Weinpodcast der RHEINPFALZ“ besprochen. Ein Ausschnitt des Gesprächs lesen Sie hier.

Janina Huber, was zeichnet einen Naturwein aus?

Es gibt keine gesetzliche Definition, aber die Konvention darüber ist: Ein Naturwein ist ein Wein, bei dem möglichst wenig Eingriffe gemacht worden sind. Man arbeitet ohne Schwefel, ohne Reinzuchthefen – also mit natürlich vorhandenen Hefen –, ohne Schönungsmittel und ohne Filtration.

Was passiert denn, wenn man diese Hilfsmittel weglässt?

Oxidation ist da das wichtigste Stichwort. Genau das versuchen wir bei allen frischen Weißweinen eigentlich zu vermeiden. Beim Naturwein lässt man das absichtlich zu. Dadurch schmecken die Weine definitiv anders, aber spannend.

Was ist Oxidation genau und wie schmeckt das?

Das ist wie mit einem Apfel, den man aufschneidet und der dann braun wird. Das ist auch Oxidation. Also das bedeutet, dass Sauerstoff an den Wein kommt. Das verhindert normalerweise der Schwefel. Wenn der fehlt, oxidiert der Wein direkt und das schmeckt dann zum Beispiel eben eher nach Apfelmus oder aufgeschnittenem Apfel statt Knackig-Frischem. Bei Orangewein kommt noch das Tannin hinzu.

Was unterscheidet Orangewein und Naturwein?

Orangewein ist quasi eine Unterkategorie von Naturwein. Er ist auch unfiltriert, ungeschwefelt und ohne Zusätze. Er unterscheidet sich aber in seiner Verarbeitungsart, denn: Die weißen Trauben werden verarbeitet wie bei einem Rotwein. Sprich: Es wird eine sogenannte Maischegärung gemacht. Die Trauben werden also gepresst und dann haben Saft, Schalen und Kerne Kontakt. Dadurch löst sich ein bisschen Tannin, das nicht nur in roten, sondern auch in weißen Trauben steckt. Zudem wird der Wein orange.

Naturwein-Empfehlungen aus der Pfalz

Zu welchem Essen Natur- und Orangeweine besonders gut passen, welche Weingüter in der Pfalz bekannt sind für diese Weine und worauf Sie beim Einkaufen von Naturweinen achten können, hören Sie in der aktuellen Folge von „Wissensdurst – der Weinpodcast der RHEINPFALZ."