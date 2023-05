Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der wegen Betrugs angeklagte mutmaßliche Heiratsschwindler aus dem Kreis Kaiserslautern hat am Donnerstag am Landgericht Zweibrücken erklärt, was er mit den erbeuteten 200.000 Euro angestellt hat: Geld, das er laut Staatsanwaltschaft von drei Frauen und ihren Familien kassiert hat, um sich angeblich medizinisch behandeln zu lassen. Die Frauen selbst hat er demnach finanziell ruiniert.

Der wegen Betrugs angeklagte mutmaßliche Heiratsschwindler