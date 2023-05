Mit der bundesweiten Aktion „Leise kommt an“ fordert der ADAC Motorradfahrer seit 2021 auf, Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen und möglichst geräuscharm zu fahren. Dafür stellt er Kommunen, die an beliebten Biker-Routen liegen, Schilder mit der Aufschrift „Leise fahren. Lärm ersparen!“ zur Verfügung. Seit 2022 stehen auch in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) und Dannenfels (Donnersbergkreis) mehrere dieser gelben Schilder. „Es hat sich tatsächlich eine Besserung eingestellt. Der Lärm ist nicht aufgehoben, aber spürbar weniger geworden“, sagt Frankensteins Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG). Vor allem an den Wochenenden seien allerdings trotzdem noch Fahrer unterwegs, die keine Rücksicht nehmen. Damit sich kein Gewöhnungseffekt einstellt, werden die Schilder im Herbst, wenn die Hauptsaison vorbei ist, abmontiert, und im Frühjahr wieder angebracht. „Eine Bürgerin hat mich darauf angesprochen und gesagt, dass man den Unterschied sofort merkt“, sagt Vogel. Vonseiten des ADAC hat nach eigenen Angaben allerdings noch keine Evaluierung für Frankenstein und Dannenfels stattgefunden.