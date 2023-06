Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Einwohner von Dörfern an beliebten Motorrad-Strecken leiden in der warmen Jahreszeit oft am Lärm, der vom Hobby der Motorradfahrenden ausgeht. Zu Beginn der Saison schwankt man zwischen Resignation und dem Blick auf wirtschaftliche Vorteile des Motorrad-Tourismus. Die Polizei kündigt Kontrollen an, doch ihr Instrumentarium ist begrenzt.

Tief in der Südpfalz, im Böllenborner Ortsteil Reisdorf, waren die Anwohner in den vergangenen beiden Jahren wegen des Motorradlärms an Tagen mit schönem Wetter auf die Barrikaden gegangen.