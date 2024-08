Der Doppelmörder und Entführer des Ludwigshafener Unternehmers Ismail Torun muss nach der Verbüßung seiner Haftstrafe in Sicherungsverwahrung. Mit diesem Urteil endete der Prozess am Mittwoch. Wie der 56-Jährige in die Türkei fliehen wollte und der Richter vom Bösen spricht.

Am Ende steht die Witwe auf, geht zu ihrem Anwalt, und nickt. Ein Hauch eines Lächelns an ihn zum Dank. Die Frau hatte 2017 ihren Mann verloren durch ein Gewaltverbrechen. Und dem