Gegen den verurteilten Doppelmörder im Fall der beiden 2016/17 erdrosselten Geschäftsmänner aus Ludwigshafen (Ismail Torun) und aus Brühl laufen neue Ermittlungen, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Anlass ist ein verdächtiger Brief, der im Sommer 2023 in der JVA Diez, wo der 56-Jährige inhaftiert ist, gefunden wurde. Es bestehe der Verdacht, dass der Beschuldigte eine andere Person bedrohen oder erpressen wolle. Eine Übersetzung des Briefs aus dem Türkischen wurde am Montag auch bei dem neuen Torun-Prozess am Landgericht Frankenthal verlesen. Bei dem noch laufenden Verfahren geht es darum, ob der Mörder nach seiner Haft in Sicherungsverwahrung muss. Einer der Mittäter bei dem Mordfall sitzt ebenfalls in der JVA Diez seine Strafe ab, bei ihm wurde aber im Unterschied zu dem 56-Jährigen im ersten Urteil keine Sicherungsverwahrung verhängt. Diesem Komplizen könnte der Brief gelten.