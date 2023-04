Auf 30,5 Kilometern führt die Rundtour von Contwig nach Höhmülbach bis ins Tal der Felsalb und zurück. Mit nicht all zu vielen Höhenmetern ist die Tour auch für Familien geeignet.

Die Tour durch das Zweibrücker Hügelland bietet schöne Aussichten über hügelige Landschaften, führt entlang von Bächen und geht mal hoch und wieder runter. 30,5 Kilometer und eine Dauer von rund 2,5 Stunden sind für die Rundtour angegeben. Durch die hügelige Landschaft überwinden Radfahrer auf der Strecke rund 287 Höhenmeter.

Die Rundtour startet am Bahnhof in Contwig. Von dort aus geht es los und zunächst fährt man in Richtung Ortsmitte. Dort überqueren Radfahrer den Schwarzbach und gelangen auf den Pirminius-Radweg. Auf diesem fährt man rechtsabbiegend in Richtung Pirmasens. Angekommen in Höhmühlbach verlässt man den Radweg wieder und radelt auf der Stichstraße und Pirmasenser Straße immer weiter Richtung Pirmasens.

Entlang des Fehrbachs bis ins Blumelsbachtal

Rund 100 Meter nach dem Ortsausgang von Höhmühlbach geht es rechts auf einen asphaltierten Feldweg ab. Von dort aus gelangt man nach Höheischweiler. Auf der Steilgasse fährt man durch das Dorf, nach der Überquerung der Hauptstraße fährt man auf der Friedhofstraße weiter. An deren Ende überquert man die Autobahn und zweigt anschließend links auf einen geschotterten Weg ab, der entlang der Autobahn in Richtung Fehrbach führt.

Nach der dann kommenden Autobahnauffahrt rechts auf einen asphaltierten Weg abbiegen, der Richtung Hundeplatz führt. Auf diesem fährt man entlang des Fehrbachs ins Blumelsbachtal. Dort angekommen rechts abbiegen und der Radwegbeschilderung nach Bitche folgen.

Hügel rauf und runter

Die Beschilderung leitet auf die Straßen K 6 und K 13 bis nach Walshausen. Dem Autor der Strecke zufolge, sind diese Straßen nur wenig befahren. Rund 700 Meter nach dem Ortsausgang zweigt man rechts auf einen asphaltierten Weg ab, der steil bergauf zur K 84 führt. Linksabbiegend führt die Straße bis zum Industriegebiet Setzhof.

Hier rechts abbiegen und der Beschilderung Richtung Contwig folgen. Von da geht es diesmal steil bergab zum Ausgangspunkt. Zum Schluss der Tour dürfen damit die müden Beine ruhen.