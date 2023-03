Wie die Anfahrt zur Bundesgartenschau mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln am besten gelingt und warum es am Buga-Gelände keine Parkplätze geben wird:

Wie komme ich am besten zur Bundesgartenschau 2023?

An den beiden Geländen der Bundesgartenschau Mannheim wird es keine Parkmöglichkeiten geben. Um zu vermeiden, dass Besucher mit ihren Autos zu den Parks fahren, werden beispielsweise die Adressen der Eingänge zur Bundesgartenschau bewusst nicht veröffentlicht, sagt Buga23-Pressesprecherin Corinna Brod. Wer keine Lust hat weiter weg zu parken und den Shuttlebus zu nehmen, kann auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Mit den Ein- und Zweitagestickets kann an den Besuchstagen kostenlos das Angebot des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) genutzt werden. Vom Mannheimer Hauptbahnhof werden außerdem zusätzliche Straßenbahnlinien zum Luisenpark und dem Spinelli-Gelände fahren.

Wo kann ich parken, wenn ich mit dem Auto zur Bundesgartenschau komme?

Besucher, die mit dem Auto anreisen, können auf dem Großparkplatz P20 am Maimarkt Mannheim parken. Die Adresse für das Navi lautet Wilhelm-Varnholt-Allee, Mannheim, ab dort ist der Weg zum Parkplatz ausgeschildert. Das Parkticket kostet online pro Tag 8,50 Euro – direkt am Parkplatz sind es 9,50 Euro. Ab dem 17. April können Parktickets im Online-Shop der Mannheimer Parkhausbetriebe gekauft werden. Vom Maimarkt-Gelände aus fahren Shuttlebusse der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) zum Spinelli-Park.

Wie oft und wann fahren die Shuttlebusse vom Parkplatz zur Bundesgartenschau?

Die Sonderbuslinie „P+R Shuttlebus“ der RNV pendelt täglich „in dichtem Takt“ von etwa 8.30 Uhr bis 22 Uhr zwischen dem Spinelli-Park und dem Großparkplatz am Maimarktgelände hin und her, wie es auf der RNV-Website heißt. „P+R“ steht hierbei für Park and Ride – auf Deutsch etwa „Parken und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter fahren“. Bei Abendveranstaltungen auf der Bundesgartenschau fahren die Busse teils auch noch nach 22 Uhr. Für die etwa 4,5 Kilometer lange Strecke zum Spinelli-Gelände werden die Busse voraussichtlich etwa zehn Minuten brauchen.

Wie komme ich vom Mannheimer Hauptbahnhof oder von der Innenstadt zur Bundesgartenschau?

Wer mit dem Zug nach Mannheim und von da weiter zur Buga 23 fahren möchte, kann die Straßenbahn nehmen. Die Karte zeigt die Fahrtlinien der Straßenbahnen vom Mannheimer Hauptbahnhof und der Innenstadt zu den beiden Buga 23-Geländen mit den entsprechenden Haltestellen sowie dem Parkplatz am Maimarkt:

Ziel Luisenpark: Haltestelle Luisenpark/Technoseum

Linie 6 (nicht 6A): Zustiege unter anderem in Rheingönnheim, Ludwigshafen Berliner Platz, Mannheim Paradeplatz, Mannheim Hbf, Maimarkt (Buga-Parkplatz), SAP-Arena mit Zugang zum S-Bahnhof

Linie 9 Express: Zustiege unter anderem in Bad Dürkheim Bf, Ludwigshafen Hbf, Ludwigshafen Berliner Platz, Mannheim Hbf

Sonderbahnlinie BL (Buga 23-Luisenpark): Von 14 bis 22 Uhr, Zustiege unter anderem an Mannheim Hauptbahnhof, Maimarkt (Buga-Parkplatz), SAP-Arena mit Zugang zum S-Bahnhof

Ziel Spinelli-Park: Haltestelle Talstraße

Linie 7: Zustiege unter anderem in Oppau, Ludwigshafen Berliner Platz, Mannheim Schloss (etwa zehn Gehminuten vom Hbf entfernt), Mannheim Paradeplatz

Sonderbahnlinie BS (Buga 23-Express): von 8:30 bis 14 Uhr ab Mannheim Hbf

P+R-Shuttlebus: Von Maimarkt (Buga-Parkplatz) über SAP-Arena mit Zugang zum S-Bahnhof direkt zum Haupteingang des Spinelli-Parks

Alle Artikel und Informationen zur Bundesgartenschau 2023

Wie gelange ich vom Luisenpark zum Spinelli-Park?

Die beiden Gelände der Bundesgartenschau sind durch die etwa zwei Kilometer lange Seilbahn verbunden, die auch zu den Hauptattraktionen der Buga 23 zählt. Die Fahrt ist im Eintrittspreis enthalten und dauert etwa sieben bis acht Minuten. Besucher, die nicht mit der Seilbahn fahren wollen, können laut der RNV-Website die P+R-Shuttlebusse benutzen. Diese stellen eigentlich die Verbindung zwischen dem Parkplatz am Maimarktgelände und dem Spinelli-Park da. Alle 20 Minuten führt die Route aber über die Haltestelle SAP-Arena von Spinelli bis zum Eingang des Luisenparks. Die entsprechenden Fahrten sind mit Luisenpark (Buga 23)-Schildern gekennzeichnet.

Wo kann während des Maimarkts in Mannheim geparkt werden?

Neben der Bundesgartenschau 2023 gibt es in Mannheim mit dem Maimarkt eine weitere Großveranstaltung. Die jährlich stattfindende Messe beginnt in diesem Jahr am 29. April und endet am 9. Mai. Damit sich die Besucher von Maimarkt und Bundesgartenschau nicht auf dem Großparkplatz am Maimarktgelände in die Quere kommen, wird es einen Ausweichparkplatz am Mannheimer Flughafen in Neuostheim geben, wie die Pressesprecherin mitteilte. Der Parkplatz soll zu gegebener Zeit ausgeschildert werden.