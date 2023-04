Tageskarten, die auch Fahrkarten sind und stündliche Verbindungen: Die Bahn bietet sich für Pfälzer zur Bundesgartenschau-Anreise an. Und das auch, weil der einzige Parkplatz bis zu 9,50 Euro kostet und etwa zwei Kilometer entfernt liegt.

Parkmöglichkeiten gibt es an den beiden Geländen der Bundesgartenschau Mannheim nicht. Um zu vermeiden, dass Besucher mit ihren Autos zu den Parks fahren, werden beispielsweise die Adressen der Eingänge bewusst nicht veröffentlicht, sagt Buga23-Pressesprecherin Corinna Brod. Buga-Besucher, die sich für das Auto entscheiden, werden auf den Großparkplatz P20 am Maimarkt Mannheim verwiesen. Das Parkticket kostet online pro Tag 8,50 Euro – direkt am Parkplatz sind es 9,50 Euro. Von dem knapp zwei Kilometer vom Spinelli-Park entfernt liegenden Parkplatz werden Shuttle-Busse zur Buga 23 angeboten.

Ein- und Zweitageskarten gelten im VRN-Bereich

Wer keine Lust hat, relativ weit weg zu parken und den Shuttlebus zu nehmen, kann auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Dafür spricht auch, dass die Ein- und Zweitagestickets für die Bundesgartenschau an den Besuchstagen als Fahrkarte im kompletten Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) gelten – und damit auch in der ganzen Pfalz.

Karte und Liste zeigen die Bahnhöfe und Haltepunkte in der Pfalz, von denen mindestens stündlich eine S-Bahn direkt nach Mannheim Hauptbahnhof fährt:

Pfälzer Bahnhöfe mit stündlicher, direkter Verbindung zum Mannheimer Hbf:



Berghausen

Bobenheim

Böhl-Iggelheim

Bruchmühlbach-Miesau

Einsiedlerhof

Frankenstein

Frankenthal Hauptbahnhof

Frankenthal Süd

Germersheim

Haßloch

Hauptstuhl

Heiligenstein

Hochspeyer

Kaiserslautern Hauptbahnhof

Kennelgarten

Kindsbach

Lambrecht

Landstuhl

Limburgerhof

Lingenfeld

Ludwigshafen Hauptbahnhof

Ludwigshafen Mitte

Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen-Rheingönheim

Neidenfels

Neustadt-Böbig

Neustadt Hauptbahnhof

Schifferstadt

Schifferstadt Süd

Speyer Hauptbahnhof

Speyer Nord-West

Vogelweh

Weidenthal

Mannheim ist von der Pfalz direkt mit den S-Bahn-Linien S1 bis S4 und S6 zu erreichen. Die S6 von Mainz über Frankenthal nach Mannheim fährt halbstündlich. In Frankenthal Süd hat diese Linie Anschluss von Grünstadt und Freinsheim – und dies neuerdings sogar halbstündlich. Die Züge kommen abwechselnd von Ramsen über Eisenberg und von Monsheim über Bockenheim.

Deutlich schneller als die S-Bahn sind die Regional-Express-Züge der Linie RE1, die auf dem Weg nach Mannheim unter anderem in Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern und Neustadt halten. Foto: Mehn

Oft mit der S-Bahn, flott mit dem RE

Die beiden Linien S3 und S4 ergänzen sich zu einem Halbstundentakt von Germersheim und Speyer zum Mannheimer Hauptbahnhof. Von Schifferstadt und Limburgerhof fahren sogar vier S-Bahn-Züge pro Stunde nach Mannheim. Dort halten auch die Linien S1 von Homburg und S2 von Kaiserslautern. Kaiserslautern und Neustadt haben damit halbstündlich eine direkte S-Bahn nach Mannheim, Homburg und Landstuhl stündlich. Stündliche Verbindungen nach Mannheim mit einem Umsteigen in Landstuhl beziehungsweise Kaiserslautern haben Kusel, Lauterecken, Rockenhausen und Pirmasens. Von Landau gibt es pro Stunde zwei Verbindungen nach Mannheim mit Umsteigen in Neustadt.

Deutlich flotter nach Mannheim als mit der S-Bahn geht es mit den Regional-Express-Zügen der Linie RE1, die mindestens zweistündlich fahren. Sie halten in Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern und Neustadt. Eine zweistündliche RE-Verbindung nach Mannheim gibt es auch von Frankenthal; der Fahrzeitunterschied zur S-Bahn fällt auf dem relativ kurzen Stück aber weniger ins Gewicht als bei den viel längeren Strecken von der Westpfalz nach Mannheim.

Mit der Straßenbahn vom Hbf zum Buga-Gelände

Vom Mannheimer Hauptbahnhof gibt es dann zusätzliche Straßenbahnlinien zum Luisenpark und dem Spinelli-Gelände. Zum Spinelli-Park (Haltestelle Talstraße) fährt von 8.30 bis 14 Uhr die Sonderbahnlinie BS, zum Luisenpark (Haltestelle Luisenpark/Technoseum) von 14 bis 22 Uhr die Sonderbahnlinie BL, außerdem die regulären Linien 6 (nicht aber 6A) und 9. Die Linie 9 ist die Rhein-Haardt-Bahn aus Bad Dürkheim.