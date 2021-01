Wie die Saarpfalz-Kreisverwaltung am Freitagmittag, 29. Januar, mitteilte, wurden zwei Personen aus verschiedenen Wohnorten im Saarpfalz-Kreis positiv auf Infektionen mit dem Coronavirus getestet. Nun habe man bei ihnen eine Mutation des Erregers festgestellt. Laut Kreis-Sprecherin Sandra Brettar sei bislang nur bekannt, dass es sich in beiden Fällen entweder um die sogenannte brasilianische oder südafrikanische Mutante handle. Welche von beiden es ist, müsse nach Angaben des Gesundheitsamts in Homburg noch geklärt werden. Beiden Personen gehe es den Umständen entsprechend gut. Einer der Patienten sei nach einer notwendigen Österreich-Reise erkrankt.

