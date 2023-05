Als Reaktion auf die jüngsten Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten hat am Mittwoch nach der Sparkasse nun auch die VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken „weiterführende Sicherheitsmaßnahmen“ beschlossen. Wie ihr Sprecher Daniel Maßing mitteilte, werden die Selbstbedienungs-Geschäftsstellen in Niederauerbach, Contwig und Pirmasens/Winzler Straße „vorübergehend außer Betrieb gesetzt, während zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden“. Außerdem können die Geldautomaten in den Filialen Thaleischweiler-Fröschen, Vinningen und Waldmohr nur noch während der Öffnungszeiten genutzt werde. Denn auch diese Automaten sind am Abend und über Nacht außer Betrieb und enthalten dann kein Bargeld mehr.