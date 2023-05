Nachdem Unbekannnte in der Nacht auf Mittwoch den Sparkassen-Geldautomaten am Netto-Markt in Bubenhausen gesprengt haben, hat die Polizei einen zweiten Sprengsatz gefunden.

Der Sprengsatz in einem zweiten Automaten war nicht explodiert. Spezialisten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz haben ihn gegen 9 Uhr gesprengt, um ihn unschädlich zu machen. Aktuell ist der Tatort in der Friedrich-Ebert-Straße rund um den Supermarkt abgesperrt. Die Polizei sichert Spuren.

Sie geht aktuell davon aus, dass die Täter in drei Autos flüchteten, und sie bittet um Hinweise auf drei dunkelfarbene Autos. Die Beamten fahnden nach einem Audi A6 mit belgischem Kennzeichen. Vermutlich ist an dem Wagen ein Reifen geplatzt. Bei dem zweiten Pkw handelt es sich um einen schwarzen BMW mit Münchner Kennzeichen. Das dritte Fahrzeug war ein VW Golf. Die Polizei geht aktuell von mindestens drei Tätern aus. Sie seien von sportlicher Statur, dunkel gekleidet gewesen und etwa 1,75 Meter groß, so Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06332 97623-0 entgegen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei derzeit keine Auskunft geben, auch zur möglichen Beute machen die Ermittler aktuell keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.