Die Händlergemeinschaft Gemeinsamhandel Zweibrücken und das Stadtmarketing laden am Sonntag zum ersten von vier geplanten verkaufsoffenen Sonntagen ein. Geschäfte in der Innenstadt sowie das Fashion-Outlet, das Einrichtungshaus von Möbel Martin und der Lebensmittelmarkt Edeka Ernst im Hilgardcenter werden von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Der Verkaufsoffene findet mit den Aktionstagen „Zweibrücken gesund“ (Samstag und Sonntag, Fußgängerzone, Hallplatz-Galerie), einem italienischen Produzenten- und Händlermarkt (noch bis Sonntag auf dem Alexanderplatz) und einem Flohmarkt am Sonntag auf dem Herzogplatz statt.

Outlet verlängert Öffnungszeiten

Mit den beginnenden Osterferien verlängert das Outlet seine Öffnungszeiten. Von Montag an bis zum 15 April sind die Outlet-Stores dann unter der Woche und samstags bis 20 Uhr geöffnet. Verkaufsbeginn ist um 10 Uhr. Die verlängerten Öffnungszeiten seien für die Hauptferienzeiten Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst und auch Weihnachten geplant. Dazwischen werde man, so das Center-Management, auf den Ladenschluss um 19 Uhr zurückkehren. Am Sonntag, beim Verkaufsoffenen, wird es verschiedene Aktionen im Outlet geben. Unter anderem kann man Figuren aus der Sesamstraße antreffen.