Bei den Zweibrücker Gesundheitstagen am Wochenende kommt es witterungsbedingt zu einigen Änderungen und Absagen. Das hat das City-Management am Freitag mitgeteilt. Am Samstag, 1. April, entfällt die Präsentation der Stände auf dem Schlossplatz. Die weiteren Angebote und Stände konzentrieren sich auf die Fußgängerzone konzentrieren, alle

Aktionen im Inneren und alles andere soll – wie angekündigt – stattfinden, etwa die kleine Bücherausstellung zum Thema Gesundheit in beiden städtischen Büchereien. Auch der italienische ist noch bis einschließlich Sonntag auf dem Alexanderplatz. Falls es das Wetter doch zulässt, soll die Rikscha am verkaufsoffenen Sonntag fahren, Start ist um 13 Uhr am Alexanderplatz. Ein neuer Termin zur Präsentation aller Aktionen und Stände , die zu dem Thema „Gesundheit“ geplant waren, soll laut City-Management zeitnah veröffentlicht werden.