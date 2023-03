Am Wochenende finden in Zweibrücken Aktionstage zum Thema Gesundheit statt. Geboten wird dabei einiges, das Rahmenprogramm beginnt sogar schon am Freitag.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, dreht sich in Zweibrücken alles um die Gesundheit. Vereine, Handel, Institutionen und Dienstleister schlagen für die Aktion „Zweibrücken gesund“ ihre Stände in der Fußgängerzone und – nur samstags – auf dem Schlossplatz auf. Außerdem locken von Freitag bis Sonntag ein italienischer Markt auf dem Alexander- und am Sonntag ein Flohmarkt auf dem Herzogplatz. Die Geschäfte sind am Sonntag ebenfalls offen.

30 Projektpartner habe man für „Zweibrücken gesund“ an diesem Wochenende finden können, freut sich Citymanagerin Petra Stricker, dass so viele Vereine, der Handel, Institutionen und Dienstleister bei den Aktionstagen mitmachen. Sie decken die verschiedensten Bereiche ab: Wohlbefinden, Ernährung, Kosmetik, Sport und das Sonderthema „Wasser“ stehen auf dem Plan. „Zweibrücken gesund“ gibt es schon seit 2016; es findet alljährlich um den fixen Termin des Weltgesundheitstages statt.

Blutdruckmessen und Wasserverkostung

„Aktionsschwerpunkt ist am Samstag“, kündigt Stricker an. Dann gibt’s von 10 bis 15 Uhr an den Ständen in der Fußgängerzone und auf dem Schlossplatz was zu sehen oder auszuprobieren. So hat etwa die Arbeiter-Samariter-Jugend eine Fahrzeugausstellung geplant; Blutdruckmessen und erste Hilfemaßnahmen werden gezeigt. Die Umweltgruppe ZW-vernetzt lädt zur Wasserverkostung ein. An einem anderen Stand wird erklärt, wie solidarische Landwirtschaft funktioniert. Die Kinder dürfen auf einer Hüpfburg toben. Die Stände sind am Sonntag ab 13 Uhr – wenn der verkaufsoffene Sonntag beginnt – ausschließlich in der Fußgängerzone, wie Stricker sagt.

Zum Thema „Organspende“ kann man sich am Sonntag in der Hallplatzgalerie informieren. Die Beigeordnete Christina Rauch eröffnet um 14 Uhr in dem ehemaligen Geschenkegeschäft im Erdgeschoss die Ausstellung „Herz verschenken“. Die Kinder der Tanzgruppe „sandance“ von Susanne Gauf führen bei der Eröffnung Tänze auf. An beiden Aktionstagen rollt auch die Rikscha „Anni“ durch die Stadt. Italienische Produkte gibt es von Freitag bis Sonntag auf dem Alexanderplatz. Stricker: „Die Standbetreiber stammen aus verschiedenen italienischen Regionen und kommen eigens aus diesem Anlass nach Zweibrücken.“ Dazu spielt Michael Wack mit seinem Trio Finale am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr auf dem Alexanderplatz auf. Die Geschäfte sind am Sonntag offen, ebenso die Parkhäuser; auch Flohmarkthändler warten am Sonntag auf dem Herzogplatz auf Besucher.