[Aktualisiert 18.47 Uhr] In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gibt es einen Machtwechsel: In der Stichwahl ums Bürgermeisterwamt gewann Herausforderer Patrick Sema (SPD) gegen Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) mit 55,3 Prozent. Er hatte gut 700 Stimmen Vorsprung. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,8 Prozent. Peifer verliert damit nach 18 Jahren das Amt des Verbandsbürgermeisters. Sema hat auch in Dörfern der früheren Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen die Mehrheit geholt, darunter Petersberg und Nünschweiler. Und er lag diesmal in Dörfern vorne, in denen er vor zwei Wochen noch dem Amtsinhaber unterlegen war, etwa Obernheim-Kirchenarnbach.

Nachdem vor zwei Wochen keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten hatte, stehen sich in der Stichwahl Amtsinhaber Thomas Peifer (CDU) und Herausforderer Patrick Sema (SPD) gegenüber. Im ersten Wahlgang hatte das Endergebnis kurz nach 19 Uhr festgestanden: Thomas Peifer (CDU) aus Thaleischweiler-Fröschen erhielt 44,8 Prozent der Stimmen, Patrick Sema (SPD) aus Schauerberg 35,6 Prozent, Martin Eichert (FWG) aus Schauerberg 14,5 Prozent und Sebastian Schäfer (FDP) aus Höhfröschen 5,1 Prozent. Sollte es bei der Auszählung zu keinen Schwierigkeiten kommen, dürfte der Sieger sogar etwas früher feststehen, da diesmal nur zwei statt vier Stapel mit gültigen Stimmen gebildet werden.