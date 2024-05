Ein 32-Jähriger aus Haßloch hat in der Nacht auf Freitag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, weil er in auffälliger Weise die Straße überquerte. Wie die Neustadter Beamten mitteilen, schob er um 0.15 Uhr sein Fahrrad über die Landstraße 516 bei Hambach, allerdings schwankte er dabei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde demnach festgestellt, dass der Haßlocher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,60 Promille. Um zu verhindern, dass der Mann aufs Fahrrad steigt, wurde es an den verkehrstüchtigen Begleiter des 32-Jährigen übergeben.