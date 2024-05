Wegen einer unklaren Rauchentwicklung an der A650 bei Ellerstadt sind am Donnerstag gegen 21.30 Uhr die Kameraden der Feuerwehren Bad Dürkheim und Ellerstadt alarmiert worden. Die Retter nahmen vor Ort einen deutlichen Brandgeruch wahr und suchten mit vier Einsatzfahrzeugen die A650 Richtung Maxdorf sowie die angrenzenden Feldwege und die Umgebung der Autobahn ab. Ein Feuer konnten sie jedoch nicht entdecken. Auch die Intensität des Brandgeruchs nahm mit der Zeit ab. Aufgrund der ergebnislosen Suche in dem Areal beendeten die Brandbekämpfer daher nach etwa einer Stunde den Einsatz.