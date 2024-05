Eigentlich wollten die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Anschlussstelle Maxdorf einen Motorradfahrer kontrollieren, der deutlich zu schnell von Bad Dürkheim in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Der Mann flüchtete jedoch in Richtung Ludwigshafen. Laut Polizei gefährdete der 23 Jahre alte Mann aus Ludwigshafen dabei mehrere Verkehrsteilnehmer sowie seine 20 Jahre alte Freundin, die als Beifahrerin auf dem Motorrad saß. Den Beamten zufolge wurden während der Verfolgungsfahrt Geschwindigkeiten von deutlich über 200 Stundenkilometern erreicht. Der Kontrolle entziehen konnte sich der Mann aber nicht. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.