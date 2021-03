Nadine Brinette (CDU), die am 14. März zur Bürgermeisterin von Contwig gewählt wurde, wird am Freitag nach Ostern in ihr Amt eingeführt.

Zwar tagt der Gemeinderat bereits am Mittwoch, aber da steht die Amtseinführung noch nicht auf der Tagesordnung. Laut Büroleiter Karl-Heinz Brügel wollte die Verwaltung erst die zweiwöchige Einspruchsfrist abwarten. Die begann am Donnerstag mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt, und sie endet am 8. April. Wie Nadine Brinette am Montag mitteilte, ist für 9. April, 19 Uhr, eine Ratssitzung angesetzt, bei der sie zur Bürgermeisterin von Contwig ernannt wird.

Die 33-Jährige hatte die Bürgermeisterwahl am 14. März mit 54 zu 46 Prozent gegen David Betz (SPD) gewonnen. Sie wird Nachfolgerin von Karlheinz Bärmann, der nach zwölf Jahren im Amt zum Jahresende zurückgetreten war. Seitdem leitet die erste Beigeordnete Margit Ernst die Amtsgeschäfte. Sie bleibt auch Stellvertreterin der neuen Bürgermeisterin.