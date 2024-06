Wer noch kurzfristig kommen möchte: Am Sonntag, 2. Juni, ist in Zweibrücken bis 16 Uhr Kindertag und gleichzeitig bis 17 Uhr Mittelaltermarkt.

22 Vereine und Organisationen mit etwa 350 Teilnehmern nahmen am Sonntagmorgen an der Kinderparade durch die Zweibrücker Innenstadt teil. Um 11 Uhr setzen sie sich vom Hallplatz ausgehend, die Fußgängerzone aufwärts in Bewegung, um über den Alexanderplatz in Richtung Bühne auf dem Schlossplatz einzukehren. Angeführt vom Dudelsack-Duo (Walther Theisohn und Björn Weinmann) und Rosenkönigin Dilara I., präsentierten sich unter anderem die Jugendabteilungen der Fastnachtsvereine KVZ, CGH und ZFF, der freiwilligen Feuerwehr, vom ASB und THW, dem Eishockey Club, die Fechtabteilung der VTZ und die Bauchtänzerinnen von Elmiras Orient. Das Karthaus war mit dabei, eine Cosplay-Gruppe und die Star Wars-Kostümgruppe „Imperial Navy“.

Mit sechs Ständen fing der Kindertag einst an, in der aktuell siebten Auflage, hat sich das Ganze auf die komplette Fußgängerzone ausgedehnt. An 38 Ständen stellten sich Vereine und Organisationen dem breiten Publikum vor. So konnte beispielsweise beim EHC in die Welt des Kufensports geblickt werden, das ASB hatte eine Hüpfburg aufgebaut, Einsatzfahrzeuge, sowie ihre Luftaufklärungs-Drohne zum Vorzeigen parat. Wer wie die Fechter mit keinem Stand zugegen war, für den gab es die Möglichkeit, Vorführungen auf der Bühne zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen.

Wer mit einem Zauberhut zur Zaubershow kam, für den gab es eine kleine Extrabelohnung.

Trotz des weniger freundlichen Wetters am Samstag und Sonntag, fiel die Resonanz laut Petra Stricker vom Stadtmarketing, dennoch durchaus gut aus. Die Innenstadt war voll mit Besuchern. Davon profitierte auch der Mittelaltermarkt auf dem Herzog- und Goetheplatz. wima