Eine sehenswerte Baumaßnahme gab es kürzlich im Venninger Ortskern. Dort wurde der historische Glockenturm wieder an seinen angestammten Platz gebracht.

Der Zufall hatte es gewollt, dass in Venningen schnell reagiert werden konnte, als es galt, den Glockenturm des alten Rathauses zu retten.

Ein Gemeinderatsmitglied hatte bemerkt, dass ein Holzbalken beschädigt ist, was er auch anhand von Fotos dokumentieren konnte. Er verständigte Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried, der sich kurzerhand selbst ein Bild von der Lage machte. Mit dabei war auch Daniel Vogel, der im benachbarten Altdorf eine Zimmerei hat. „Es war schnell zu erkennen, dass der Glockenturm wackelt“, erzählt der Südpfälzer Fachmann.

Weil man kein Risiko eingehen wollte, entschied man sich, die jahrhundertealte Konstruktion vom Dach des alten Rathauses zu holen. Möglich war der schnelle Einsatz aber auch nur deshalb, weil Vogel ohnehin in Venningen war und einen neuen Kran frisch geliefert bekommen hatte. Da er diesen nicht, wie üblich, auf der Baustelle, sondern im Hof stehen hatte, habe er schnell handeln können.

Glocke wird noch heute genutzt

Diese Episode ist einige Wochen her. Inzwischen ist der Glockenturm saniert und in der vergangenen Woche mithilfe eines Krans wieder an seinen angestammten Platz gehievt worden. Wobei der Altdorfer Betrieb die Arbeiten noch nicht abgeschlossen hat. Wie Vogel berichtet, sei man noch im Gebäude an der Unterkonstruktion tätig.

Ursprünglich 1538 als Kelter errichtet, wurde das Alte Rathaus in der Venninger Hauptstraße im Kern 1538 erbaut und 1777 barock umgestaltet und aufgestockt. Das war auch der Zeitpunkt, in dem laut Leibfried der Glockenturm hinzukam. Da der Altbau zeitweise als Schulgebäude genutzt wurde, diente die Glocke damals als Schulglocke. Inzwischen beherbergt das Anwesen unter anderem das Heimatmuseum, die Glocke, die laut Leibfried in den 90er-Jahren durch eine neue ersetzt wurde, wird unter anderem bei Veranstaltungen wie der Kerwe noch geläutet.