Der Zweibrücker Kindertag am Sonntag, 2. Juni, wird in diesem Jahr mit einem Mittelaltermarkt verknüpft. Dieser dauert zwei Tage (Sa/So 1./2.6.) und zieht sich über den Herzog- und Goetheplatz.

Am Kindertag-Sonntag wird die Innenstadt von 10 bis 16 Uhr zum Spielort für alle kleinen Gäste, wie das Stadtmarketing mitteilt. Zum siebten Mal arbeiten Vereine, Organisationen, Händler und Bürger zusammen, damit sich die Kinder gut unterhalten fühlen. Die Aktivitäten finden auf dem Hallplatz, Alexanderplatz und Schlossplatz statt – etwa Enten angeln oder Karussell fahren.

Kindertag-Parade mit Star-Wars-Charakteren

Die Kindertag-Parade mit mehr als 20 Fußgruppen und etwa 250 Teilnehmern, darunter ebenfalls viele Kinder, startet am Sonntag um 11 Uhr am Hallplatz, führt über den Alexanderplatz und endet auf dem Schlossplatz vor der Bühne. Ab etwa 12 Uhr schließt sich das Bühnenprogramm, vorwiegend von Vereinen gestaltet, an.

Die Star-Wars-Charaktere der Imperial Navy sind auch wieder da: Sie nehmen an der Parade teil und haben einen Stand auf dem Alexanderplatz. Auch eine Cosplay-Gruppe nimmt laut Ankündigung am Kindertag teil. Die Organisatoren rufen die Kinder dazu auf, sich einen „Zauberhut“ zu basteln und diesen mitzubringen. Sie gelten als Markenzeichen des Zweibrücker Kindertages.

„Am Stand des Stadtmarketings auf dem Schlossplatz erhalten Kinder mit Zauberhut eine kleine Belohnung und den beliebten Kindertag-Smiley-Stempel“. Außerdem gibt es Lose, mit der die solcherart behüteten Kinder an einer Tombola teilnehmen und mit Glück zwei Eintrittskarten für den Europa-Park in Rust oder einen anderen Preis gewinnen können (Auslosung 15 Uhr auf der Bühne). Das Kindertag-Programm sei für Kinder bis maximal 14 Jahre geeignet. Die Geschäfte sind an diesem Sonntag nicht geöffnet.

Auch das Programm des Mittelalter-Marktes sei, so die Mitteilung, mit seinem Angebot insbesondere auf Familien ausgerichtet, Musiker, Gaukler und Feuerzauber warten aufs große und kleine Publikum.

Zweibrücker Kindertag: Sonntag, 2. Juni, 10-16 Uhr, Innenstadt; Mittelaltermarkt: Sa/So 1./2.6., Herzog-/Goetheplatz, Sa 11-23 Uhr, So 11 bis ca. 17 Uhr