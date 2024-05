Mittelaltermarkt und Kindertag stehen in diesem Jahr gemeinsam vor der Tür. Die Besucher können sich am ersten Juniwochenende auf einige Neuheiten freuen.

„Das ist kein verkaufsoffener Sonntag, sondern Markttag“, betont Citymanagerin Petra Stricker, die sich über die vielen Angebote am Kindertag freut. „Wir haben letztes Jahr die Betreiber des Mittelaltermarktes gefragt, ob wir den Markt mit dem Kindertag verknüpfen können und alle empfanden es als gute Idee. Dadurch haben wir mehr Attraktionen“, erklärt sie, wie es zu der Zusammenlegung der Veranstaltungen am 1. und 2. Juni kam.

Stricker erklärt, dass „die Angebote nach Lautstärke auf den Plätzen sortiert sind. Auf dem Hallplatz sind eher ruhige Stände.“ Zudem ruft sie alle Kinder dazu auf, sich einen Zauberhut zu basteln und zum Zelt der Stadtverwaltung zu kommen. „Dort gibt es dann ein Geschenk und einen Smiley.“

Mit Kostümparade

Die Stände des Mittelaltermarktes erstrecken sich vom Herzogplatz über den Goetheplatz und sind am Samstag, 1. Juni, von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 2. Juni, bis 18 Uhr. An diesem Tag findet außerdem der Kindertag statt. Er beginnt um 10 Uhr und endet gegen 16 Uhr, die Angebote sind in der ganzen Innenstadt vorzufinden.

Zum Auftakt des Marktes findet am 1. Juni um 10 Uhr eine Kostümparade für die Kinder statt, bei der es eine Urkunde für jeden Teilnehmer gibt. An diesem Tag wird es außerdem ein Marktfrühstück auf dem Alexanderplatz und einen Secondhandbasar „Alles für die Kids“ am Hallplatz geben. „Die Partner waren fleißig“, erzählt Petra Stricker. Beide Plätze des Marktes seien bereits ausgebucht. Neben Feuer- und Vogelshows, mittelalterlichen Lagern, einer Schmiede und einer Seilerei wird nur vieles mehr geboten. Wer sich für Folterinstrumente oder Schaukampfwaffen interessiert, wird ebenfalls fündig.

Entenangeln bis Cosplay

Mehr als 21 Vereine, Institutionen und Geschäfte bieten zum „internationalen Kindertag“ Spiele, Speisen und Programm an. Das Landesdekanat und die evangelische Jugend bieten Ballonspiele und Turmführungen in der Alexanderskirche an – aber auch eine „Chillecke“ zur Entspannung. Eine Fechtvorführung und ein Stoßkissen liefern die Fechter des VTZ. An Piraten erinnern angebotene Schatzsuchen.

Entenangeln bei den Fasenachtsfreunden, Klimaspiele der Innenstadtkoordination, Barfußpfad der Caritas, Hüpfburg, Basteltische, Walking Acts und Bühnenvorführungen sind noch nicht alle Angebote. Neben Cosplayern, die berühmte Film- und Spielfiguren wie aus Star Wars nachahmen, gibt es auch drei neue Teilnehmer. Der Förderverein des Hobbynachwuchses des EHC bietet einen Hockeyparcours und Rohrschießen an, die Krankenkasse AOK ein Gewinn- und ein Wurfspiel. Der Motorradtrupp Baca bietet Fußball und eine Motorradausstellung an, bei der die Kinder sich mit den Fahrzeugen fotografieren lassen können. Viele der Anbieter nehmen auch an einer Parade und dem Bühnenprogramm teil.

Crêpes, Grillwürstchen, Slushies und Pommes sollen für das leibliche Wohl sorgen.