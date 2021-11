Der Impfbus des Landes steht am Montag von 9 bis 17 Uhr in Bechhofen am Dorfgemeinschaftshaus. Wer vor mindestens einem halben Jahr zum zweitem Mal geimpft wurde, kann die dritte Impfung bekommen. Am Dienstag ist der Bus in Zweibrücken.

Mobile Teams des DRK verimpfen die Impfstoffe von Biontech und Johnson und Johnson, sowohl Erstimpfungen als auch Zweit- und Drittimpfungen– die sogenannten Booster-Impfungen. 16- und 17-Jährige brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern, die man unter corona.rlp.de herunterladen kann. Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen muss eine erziehungsberechtigte Person dabei sein. Für alle gilt: Ausweis mitbringen. Anmelden muss man sich nicht, einfach vorbeikommen.

Am Dienstag steht der Impfbus wieder von 9 bis 17 Uhr in Zweibrücken auf dem Alexandersplatz. Dort gab es vergangene Woche lange Schlangen, weil viermal so viele Impfwillige kamen wie sonst.Wegen der Kälte wich das Impfteam in das ehemalige Impfzentrum am Busbahnhof aus.