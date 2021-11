Ein Riesenandrang herrschte am Mittwochmorgen am Zweibrücker Impfzentrum: Dort kannman sich ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. Das DRK rechnet mit viermal so vielen Impfwiligen wie bisher.

Eigentlich ist das Impzentrum im früheren City-Outlet am Busbahnhof gar nicht mehr betriebsbereit, und es sollte im Impfbus an der Alexanderskirche geimpft werden. Wegen der Kälte haben sich die Helfer aber entschlossen, ins ehemalige Impfzentrum auszuweichen. Im Freien stehen mussten Wartende aber dennoch: Am Morgen bildete sich eine Schlange bis an die Lammstraße. Manche hatten bereits zwei Stunden ausgeharrt, wie sie berichteten. Das Rote Kreuz (DRK) schickte zusätzliche Helfer, verteilte Tee und bot den Wartenden Ausweichtermine in der Arztpraxis Gensch an. Heimgeschickt wird niemand.

Laut dem DRK-Kreisvorsitzenden Hans Prager kommen normalerweise 100 bis 120 Impfwillige zum Impfbus, diesmal rechnet er mit 400 bis 500. Er fordert, die Impfzentren wieder zu öffnen. Der Impfstoff reiche aus, versicherte er. Sollte es tatsächlich knapp werden, könne man auf Impfdosen von Hausärtzten zurückgreifen. Am Impfbus – oder eben jetzt im Impfzentrum – kann sich jeder ab zwölf Jahre impfen lassen. Wer bereits zweimal geimpft ist, kann auch kommen und eine dritte Auffrischungsimpfung bekommen, sofern die Zweitimpfung mindestens ein halbes Jahr her ist.