Trotz langer Schlange vom Morgen bis in den Abend: Genau 508 Personen haben sich am Mittwoch am Zweibrücker Busbahnhof gegen das Corona-Virus impfen lassen. Mainz will vorerst nicht, dass das Impfzentrum wieder öffnet.

Hans Prager, der Chef des Roten Kreuzes sagte, zwei Drittel der 508 Impflinge hätten sich ihre Drittimpfung geholt. Sie wird auch Booster- oder Auffrisch-Impfung genannt. Das übrige Drittel habe