Nach den Weihnachtsferien werden alle Contwiger Grundschüler in Stambach unterrichtet – teilweise in Containern. Das versicherte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zwar seien die elektronischen Tafeln nicht so geliefert worden wie vereinbart, aber zum Schulstart im Januar werde alles fertig sein. Im April komme ein weiterer Container für einen fünften Klassensaal, der im neuen Schuljahr gebraucht werde.

Bernhard bekräftigte erneut, dass er es für das Beste hält, wenn alle Schüler an einem Standort sind: „Das ist mir wichtig. Ob in Contwig oder Stambach, das ist mir erst mal egal.“ Er sieht aber kein allzu großes Problem, in Stambach anzubauen. Zwar gebe es auch kritische Stimmen, aber „keinen Riesen-Unmut“. Dass die Felsackerstraße dann mehr Verkehr verkraften müsste, lasse sich regeln: „Die Kinder kommen nachmittags ja jetzt schon nach Stambach. Vielleicht kann man da was mit einer Einbahnstraßen-Regelung machen.“

