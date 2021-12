Ganz kurzfristig hat der Organisator der Lichterfahrt vom Wochenende, Christian Kau vom Stockbornerhof, eine dritte, kleine Version der Traktor-Lichterfahrt am Montagabend organisiert. Mit drei blinkenden und leuchtenden Bulldogs besuchten er, Antonio Heber, der bei den Lichterfahrten am Wochenende immer den ersten Traktor fuhr, und Lukas Schehrer aus Langwieden vier Altersheime in der Region. Die erste Lichterfahrt 2020 sollte den Bewohnern von Altenheimen und Krankenhäusern eine Freude machen. Weil die bei den beiden großen Touren am Wochenende aber nicht angefahren wurden, wollten Kau und seine Mitstreiter das am Montagabend nachholen. Gegen 16 Uhr fuhren sie auf dem Stockbornerhof los mit ihren drei Traktoren inklusive einem Anhänger und besuchten das Seniorenheim in Thaleischweiler-Fröschen, das Haus Sarepta in Contwig sowie die beiden Altenheime in Zweibrücken, das AWO-Haus am Rosengarten und das Wichernhaus. Für Mitarbeitende und Bewohner der Heime hatten die Landwirte jeweils eine große Tüte mit Schokolade mitgebracht, die vom Wallhalber Wasgau-Markt Dressler gespendet wurden.