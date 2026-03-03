Paukenschlag in Neunkirchen: Die CDU-Fraktion im Stadtrat fordert den Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) dazu auf, von seinem Amt zurückzutreten. Das hat die CDU-Fraktion am Montagabend bekanntgegeben. Ansonsten wolle die CDU ein Abwahlverfahren auf den Weg bringen. Laut CDU ist die „Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister nicht mehr gegeben“, sagt sie in Zusammenhang mit den Vorwürfen rund um die Neunkircher Verkehrsgesellschaft (NVG). Laut einem Gutachten der Firma Teneo, das die NVG in Auftrag gegeben hatte, sollen außerdem seit 2012 mehr als 2,8 Millionen Euro unzulässigerweise an 60 NVG-Beschäftigte gezahlt worden sein. OB Aumann war bis August 2025 Aufsichtsratschef bei der NVG.

