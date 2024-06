Mitte Juni startet das erste Car-Sharing-Angebot in Zweibrücken und Umgebung. Ein Neunsitzer, ein Renault Master, wird an der Verbandsgemeindeverwaltung in der Landauer Straße stehen. Denn das erste Car-Sharing-Angebot in Zweibrücken geht nicht auf die Stadt zurück, sondern auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard soll das Auto in der Woche ab dem 17. Juni geliefert werden. Zum Ausleihen muss man nicht in der Verbandsgemeinde wohnen.

