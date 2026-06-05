In der ersten Woche haben sich über 100 Interessierte im neuem Amazon-Büro gemeldet. Ein Wahl-Zweibrücker war einer der Ersten, der das Büro mit Arbeitsvertrag verlassen hat.

Ende Mai hat Amazon sein Personalbüro in der Rosengartenstraße geöffnet. Dort können sich Interessierte über die Jobs im neuen Logistikzentrum am Steitzhof zwischen Zweibrücken und Contwig informieren und Bewerbungen abgeben. „Die Resonanz war groß“, berichtet Amazon-Sprecherin Kathrin Amthor. Allein in der ersten Woche seien mehr als 100 Interessierte vorbeigekommen.

„Mit der Eröffnung des Personalbüros haben wir die 100-Marke bei den Beschäftigten geknackt: Bereits über hundert Menschen aus Zweibrücken und der Region haben wir einen Job angeboten – rund 90 davon als Fach- und Führungskräfte“, freut sich die Amazon-Sprecherin. Mehr noch: „In der ersten Woche gab es direkt den Startschuss für Einstellungsgespräche – einige davon mit sofortigem Erfolg“, ergänzt Amthor.

Sven Neu spricht mit Amazon-Recruiterin Ecaterina Menesean über seinen neuen Job. Foto: Amazon/oho

Als Beispiel nennt sie Sven Neu, der seit vier Jahren in Zweibrücken lebt. Der 44-Jährige aus Bremerhaven sei einer der Ersten gewesen, der einen Arbeitsvertrag im Versandbereich unterschrieben hat. „Zuletzt war ich als Produktionsmitarbeiter bei Schneider Holzverarbeitung in Zweibrücken beschäftigt“ erzählt Neu.

Im Amazon-Personalbüro in der Rosengartenstraße kann man sich ohne Termin bewerben. Foto: AMazon/oho

Alle Stellen im Versand profitierten von einer wettbewerbsfähigen Vergütung, sagt Amazon-Sprecherin Amthor. Deutschlandweit zahle Amazon einen Einstiegslohn von 15,65 Euro brutto pro Stunde und mehr. An Amazon-Standorten in der Region liege der Einstiegslohn aktuell bei über 16 Euro brutto die Stunde. „Wir freuen uns weiterhin über Bewerbungen – ob als Fach- und Führungskraft oder im Versand.“ Das Recruiting-Team bestehend aus neun Amazon-Mitarbeitern ist montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr im Personalbüro. Einen Termin braucht man nicht.