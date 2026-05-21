Der Umbau am Steitzhof läuft: Amazon hat mit dem Innenausbau seiner Halle begonnen. Ab Sommer kommen das Feld für die Roboter und die Stationen für die Mitarbeiter.

Einer der modernsten Amazon-Standorte Europas entsteht derzeit auf dem Steitzhof. Auf 50.000 Quadratmetern Arbeitsfläche – etwa die Größe von sieben Fußballfeldern – errichtet der Versandriese derzeit ein sogenanntes Robotics-Logistikzentrum. Bis zu 1000 Beschäftigte – von Führungskräften bis hin zu Arbeitern in der Verpackung – sollen dort im ersten Betriebsjahr tätig werden. Zuvor muss Amazon dafür die Halle umbauen, die schon bereits 2022 eigens für den Versandhändler gebaut wurde. Genutzt hat Amazon sie aber nur drei Monate lang, um 2024 das Weihnachtsgeschäft abzuwickeln. Seither stand das Gebäude leer.

Erst Gebäudehülle, dann die Technik

Mitte vergangenen Jahres kam dann die Nachricht: Amazon will die Halle nun doch wieder nutzen. Doch für die vorgesehene Nutzung muss die Halle um- beziehungsweise ausgebaut werden. Die Bauarbeiten in der Halle laufen aktuell laut Amazon-Sprecherin Kathrin Amthor „auf Hochtouren“. Die zusätzlichen Stockwerke – ein Vollgeschoss und ein niedriges Zwischengeschoss – seien erfolgreich eingezogen worden und aktuell würden dort Bodenplatten verlegt. „Hier beginnen somit die baulichen Feinarbeiten“, erklärt Amthor. Im Erdgeschoss sei ein Teil bereits für den Start von technischen Einbauten freigegeben. Dort würden aktuell die Stahlstützen für die Förderanlage installiert sowie Kabel verlegt.

Das erste Vollgeschoss in der Amazon-Halle ist fertig. Foto: Amazon/oho

„Wir haben uns in den vergangenen Monaten auf die Hülle des Gebäudes konzentriert. Sie ist der Grundstein für das, was jetzt Schritt für Schritt folgt: das technische Innenleben“, sagt die Amazon-Sprecherin. Sobald die grundlegenden baulichen Arbeiten abgeschlossen sind, werde immer mehr und mehr Technik einziehen. Dies beginne nun so langsam im Erdgeschoss und werde in den kommenden Monaten weiter ausgeweitet.

Feld für Roboter und Arbeitsstationen

Neben der Fördertechnik werden laut Amthor unter anderem Verpackungsmaschinen installiert, die eine passgenaue Verpackung für die Produkte erstellen, und eine sogenannte Slam-Maschine, die das Versandetikett auf den Paketen anbringt.

Vorbereitung für die Technik: Die ersten gelben Stahlstützen für die Förderanlage werden eingebaut und Kabel werden verlegt. Foto: Amazon/oho

Im nächsten Schritt werde das Roboter-Feld installiert, auf dem sich später die Transportroboter bewegen werden. Und die Arbeitsstationen würden aufgebaut, an denen die Mitarbeiter die Produkte in die von den Transportrobotern gebrachten Regale einlagern können. „Diese technischen Einbauten werden Schritt für Schritt im Sommer und Herbst erfolgen“, gibt Amthor Einblick in die weiteren Planungen.

Im Erdgeschoss stehen noch bauliche Feinarbeiten an. Foto: Amazon/oho

„Zweibrücken wird somit einer unserer modernsten Standorte, an dem Mitarbeitende von Beginn an Hand in Hand mit innovativen Technologien arbeiten werden.“ Wann genau der Betrieb in der Halle auf dem Steitzhof startet, könne sie allerdings nicht sagen.