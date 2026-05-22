Im neuen Amazon-Logistikzentrum entstehen bis zu 1000 Arbeitsplätze. Um Leute dafür zu finden, öffnet Amazon dieser Tage sein Personalbüro in der Zweibrücker Innenstadt.

Wer bei Amazon arbeiten will, kann sich online dafür bewerben. Ende April waren laut Amazon-Sprecherin Kathrin Amthor die ersten 90 Stellen besetzt. Dabei handle es sich ausschließlich um Fach- und Führungskräfte, erläutert Amthor auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Und sie verrät auch, auf welche Jobs sich die meisten beworben haben: „Hier sind vor allem die Stellen als Nachwuchsführungskräfte im Bereich Logistik (Graduate Area Manager) sowie unsere Techniker-Stellen sehr gefragt und wir konnten hier schon einen Großteil der offenen Stellen besetzen. Besonderes Potenzial bietet sich vor allem bei den Spezialisten-Profilen wie etwa als Fachkraft für Abfallmanagement (Waste Coordinator), Arbeitssicherheit (Work Health Safety Manager) und Assistenz der Geschäftsführung (Executive Assistent).“

Offene Stellen gebe es nach wie vor im Bereich der Fach- und Führungskräfte sowie als Versandmitarbeiter. „Die Einstellungen hierfür haben erst begonnen und wir haben somit eine Vielzahl an freien Stellen. Generell freuen wir uns weiterhin über Bewerbungen – egal, ob für eine Position als Fach- und Führungskraft oder im Versand“, wirbt Amthor um Bewerbungen. Einen aktuellen Überblick über die offenen Stellen gibt online unter amazon.jobs.

Außerdem hat Amazon in der ehemaligen Postfiliale in der Rosengartenstraße ein Personalbüro eingerichtet, in dem Interessierte über Jobs am Steitzhof informiert werden und Bewerbungs- sowie Einstellungsgespräche geführt werden sollen. Dieses Büro wird laut Amthor Dienstag, 26. Mai, die Türen öffnen und erste interessierte Bewerber empfangen. Das Büro werde montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet sein.