Über ein Jahr lang stand sie leer, jetzt wird in der großen Halle am Steitzhof gearbeitet. Zum ersten Mal hat Amazon nun Fotos aus dem Inneren zur Verfügung gestellt.

Der Internetversandhändler Amazon nutzt seine Halle nur drei Monate lang, weil im Weihnachtsgeschäft mehr bestellt wird als im Rest des Jahres. Zweibrücken dient dabei als Sortierzentrum. Hier lagert keine Ware, sondern Lastwagen liefern bepackte Rollwagen an, die dann auf andere Lastwagen umsortiert werden. Zweibrücken ist damit eine Art Nabe zwischen den Logistikzentren, wo die Ware lagert, und den Verteilzentren, von denen aus die kleineren Transporter starten, die die Pakete ausliefern.

Im Hintergrund sieht man die Positionen, wo Rollwagen für den Weitertransport nach Zielorten bereitgestellt werden. Nur ein kleiner Teil der Sendungen wird noch einzeln als Paket auf Ziele sortiert – dazu dient das Band. Foto: Amazon

Die Halle wurde in den vergangenen Wochen innen für den Betrieb vorbereitet. Auf Bitte der RHEINPFALZ hat Amazon nun zum ersten Mal Fotos zur Verfügung gestellt, wie die Halle innen aussieht. Darauf sieht man, wie riesig sie ist – obwohl Amazon nur einen Teil nutzt. Lastwagen liefern Rollwagen an, die entladen und dann für den Weitertransport nach Zielorten bereitgestellt werden. Dafür sind an beiden Seiten der Halle Tore, an denen die Lastwagen zum Be- und Entladen andocken. Meistens werden die Rollwagen mit den Paketen komplett so weitergeschickt, wie sie ankamen. „Nur ein kleiner Teil der Sendungen wird noch einzeln als Paket auf Ziele sortiert“, erklärt ein Amazon-Sprecher. Dazu dient das Förderband, das auf den Fotos zu sehen ist.

Im September ließ Amazon an zwei Seiten der Halle sein bekanntes Firmenlogo anbringen. An der Zufahrt steht mittlerweile ein großes Adressschild. Foto: Thomas Büffel

Die Halle stand über ein Jahr lang ungenutzt leer. Der Bauherr und Vermieter, die Firma Scannell, suchten zwischendurch sogar neue Mieter. Im September ließ Amazon an zwei Seiten der Halle sein bekanntes Firmenlogo anbringen. An der Zufahrt steht mittlerweile ein großes Adressschild. Das bedeutet aber nicht, dass Amazon die Halle längerfristig nutzen wird. Darauf weist der Sprecher stets hin. Zumindest derzeit gebe es keine Pläne, die Halle länger als drei Monate zu nutzen. Die 200 Mitarbeiter, die in Zweibrücken neu eingestellt wurden, hätten nur befristete Verträge.