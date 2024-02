Die Hiobsbotschaft kam am Aschermittwoch: Tadano Demag baut in Zweibrücken über 400 Arbeitsplätze ab und schließt das Werk Wallerscheid.

An Silvester 2023 setzte ein Geldautomaten-Anschlag die Geschäftsstelle der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in Bundenthal in Brand. Mittlerweile liegt das Ergebnis eines Gutachtens vor: Das Gebäude ist so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden muss. Die VR-Bank will an gleicher Stelle eine neue Filiale bauen.

Die Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz wird kommen. Im RHEINPFALZ-Gespräch mit Maximilian Hempel erklärt der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU), warum er wie viele andere Kommunalpolitiker für eine solche Karte ist.

Das Fashion Outlet Zweibrücken wird den Versuch des Vorjahres, seine Öffnungszeit in den Ferienzeiten unter der Woche um eine Stunde, bis 20 Uhr, zu verlängern, nicht fortsetzen. Bei den verkaufsoffenen Sonntagen soll es „bis auf Weiteres“ bleiben.

Am Aschermittwoch feiert Walter Dury seinen 80. Geburtstag. Mehr als 1000 Juristen wurden im Laufe seines beruflichen Werdegangs von ihm geformt.

Viele Menschen zeigen am Valentinstag mit einem Geschenk einem anderen Menschen ihre Zuneigung. Besonders gerne werden Blumen verschenkt. Die RHEINPFALZ sprach mit Sabine Jekel, seit 34 Jahren Inhaberin des Blumenhaus Jekel in der Hauptstraße in Thaleischweiler-Fröschen ist, über Blumen, Männer im Blumenhaus und über den vermeintlichen Gärtnerfeiertag.

Der Sportbetrieb in der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen ruht, seit es im November zu einem Wasserschaden in der Halle kam. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass Schüler und Vereine die Halle noch vor den Sommerferien wieder nutzen können.

Merzalben trauert um Arnold Ehrhart. In seinem Heimatdorf hat er viele Spuren hinterlassen, hat Dorf- und Vereinsgeschichte mitgeschrieben und mitgeprägt.

Judith Schlachter will für die SPD Bürgermeisterin von Hornbach werden. Die Mitte-50-Jährige hat bereits klare Ideen, was sie als Bürgermeisterin gerne umsetzen würde.