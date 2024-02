Judith Schlachter will für die SPD Bürgermeisterin von Hornbach werden. Die Mitte-50-Jährige hat bereits klare Ideen, was sie als Bürgermeisterin gerne umsetzen würde.

Judith Schlachter ist in Zweibrücken geboren und in Hornbach zusammen mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Sie besuchte das Hofenfels-Gymnasium und absolvierte in Bad Kreuznach ihre Ausbildung im Hotelfach. 1990 kam sie als Rezeptionistin ins Hotel-Europas Rosengarten und war bis 2017 bei Hotelier Roland Zadra in verschiedenen Positionen tätig – unter anderem im Marketing, im Veranstaltungsservice und als Direktionsassistentin. 2018 übernahm sie die Hornbacher Postfiliale in der Hauptstraße – vormals Radio Weber, das „Hornbacher Allerlei“. In ihrer Freizeit schwimmt sie und liest sie gerne, und sie engagiert sich in der evangelischen Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach. Mit ihrem Mann Ralf ist sie acht Jahre verheiratet, kann allerdings in Kürze erst den zweiten Hochzeitstag feiern: „Nur alle vier Jahre – wir haben an einem 29. Februar geheiratet!“

Gedanken, was sie als Bürgermeisterin umsetzen würde, hat sie sich bereits gemacht. Wo man anpacken müsse, sei unter anderem das Rathaus, das seit Jahren vor sich hindümpele. Das ließe sich noch anders nutzen als nur zum Standesamt oder oben als Treffpunkt für die Hornbacher Malgruppe. Schlachter schwebt vor, den unteren großen Raum für Veranstaltungen in Betracht zu ziehen. Sie könnte sich dort auch ein Stadtarchiv vorstellen oder die Vision, im Rathaus zusätzlich ein sogenanntes „Open Space Büro“ einzurichten – also gewissermaßen die Möglichkeit, mehrere Büroplätze mit Computer, Drucker und Internetzugang auf Stundenbasis zu mieten.

„Gerade bei solchen Entscheidungen würde ich die Hornbacher Bevölkerung mit ins Boot nehmen, mir ein breiteres Meinungsbild mittels Umfragen oder Bürgerentscheid verschaffen, mir die Pros und Contras anhören und nicht einfach was entscheiden, nur weil ich die Bürgermeisterin bin“, sagt Schlachter. Eine solche Vorgehensweise hätte sie sich auch bei der Sanierung des Stadttores gewünscht, wo man nun nur noch einspurig durchfahren kann. „Unmittelbar an dieser Stelle treffen mehrere Straßen aufeinander!“ Die Bürger seien in diesem konkreten Fall anders als angekündigt nicht gefragt worden. Wichtig für sie als Stadtbürgermeisterin sei, den Bürgern auch unbequeme Entscheidungen nachvollziehbar vermitteln zu können.

Ein wichtiges Thema, das die Hornbacher Bevölkerung in den nächsten Jahren beschäftigen wird, sei das Außengelände in unmittelbarer Nähe der Parkklinik. Dieses Gelände, das der Stadt Hornbach gehört, soll zu einem Bürgerpark umgestaltet werden, der sowohl von der Parkklinik als auch von den Hornbacher Bürgern mitbenutzt werden soll.

Als heißes, unausdiskutiertes Thema bezeichnet Judith Schlachter die Diskussionen über die Erweiterung des Hornbacher Kindergartens. Auch das Thema „Wohnen im Alter“ ist ihr wichtig: „Ich sehe den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für ältere Leute hier in Hornbach.“ Was Schlachter direkt angehen möchte, ist die Einführung eines Hornbacher Stadtfestes, und da Hornbach auf eine langjährige Geschichte zurückblickt, könnte man die Heimattage so wie früher wieder reaktivieren.