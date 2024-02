An Silvester 2023 setzte ein Geldautomaten-Anschlag die Geschäftsstelle der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in Bundenthal in Brand. Mittlerweile liegt das Ergebnis eines Gutachtens vor: Das Gebäude ist so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden muss. Die VR-Bank will an gleicher Stelle eine neue Filiale bauen. Am Montag öffnet eine provisorische Zweigstelle.

Sechs Wochen nach dem verheerenden Anschlag hat die VR-Bank nun entschieden, eine neue Filiale in Bundenthal zu bauen. Bernd Lehmann, Vorstandsmitglied der Bank, erklärte in einer Pressemitteilung: „Als regionale Genossenschaftsbank sind wir unseren Mitgliedern und Kunden in besonderem Maße verpflichtet. Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen für uns an erster Stelle. Derzeit gibt es im gesamten Sauertal und im unteren Wieslautertal keine personenbesetzte Bankfiliale mehr. Weite Wege bis nach Dahn müssen in Kauf genommen werden – dies sehen wir als unzumutbar an.“ Von Anfang an sei es geplant gewesen, den Kunden wieder eine Geschäftsstelle vor Ort anzubieten. „Nach intensiven Gesprächen und Planungen mit Gutachtern, Architekten, Statikern und verschiedenen Gewerken steht die Entscheidung, in der Industriestraße 1 in Bundenthal wieder eine neue Geschäftsstelle aufzubauen. Die Planungen für den Neubau haben bereits begonnen“, wird Lehmann in der Mitteilung zitiert.

Nach der Fertigstellung des Neubaus wird dort wieder eine Service- und Beratungsfiliale entstehen, in der die bekannten Ansprechpartner von Montag bis Freitag für Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.

Behelfsfiliale öffnet am Montag

Die Bargeldversorgung am Standort wird darüber hinaus über einen Selbstbedienungspavillon sichergestellt, der in ausreichendem Abstand zur Filiale errichtet wird. Das hatte die VR-Bank am Dienstag mitgeteilt. Einen zweiten sprengsicheren SB-Pavillon wird die Sparkasse Südwestpfalz in Fischbach bei der Bäckerei Busch und Naab bauen. Dort war der gemeinsame Geldautomat von VR-Bank und Sparkasse im März 2023 gesprengt worden.

Am kommenden Montag, 19. Februar, öffnet in der Otto-Muck-Straße 1 in Bruchweiler-Bärenbach eine personenbesetzte Ausweich-Filiale der VR-Bank. Zu den bisher gewohnten Öffnungszeiten stehen die Mitarbeiter für alle Service-Leistungen zur Verfügung: Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Bargeld wird dort allerdings aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen nicht erhältlich sein. Die Bargeld-Versorgung wird nach wie vor übergangsweise in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Südwestpfalz über deren fahrende Geschäftsstelle sichergestellt. Sie hält jeden Mittwoch von 9 bis 10.30 Uhr in der Bitscher Straße 5 in Fischbach und von 10.45 bis 12.45 Uhr in der Industriestraße 1 in Bundenthal. Auszahlungen sind bis maximal 500 Euro möglich.

Bringservice für Geld und Formulare

Außerdem bietet die VR-Bank ihren Mitgliedern einen Vor-Ort-Service an. Bargeld und Bankformulare werden nach telefonischer Bestellung am Folgetag von Bankmitarbeitern nach Hause zum Kunden geliefert. Informationen dazu gibt es im Internet unter vrbank-sww.de/geldbringservice.

Die VR-Bank hatte als Folge des Anschlags am Silvestermorgen die Verfügbarkeit der Geldautomaten drastisch eingeschränkt. Seit vergangener Woche stehen die meisten Automaten wieder von 6 bis 23 Uhr zur Verfügung. Bei Automaten in Wohngebieten oder gemieteten Gebäuden gelten Sonderregelungen. Der Geldautomat im SBK in Dahn ist abgeschaltet, in Hauenstein gibt es Bargeld nur während der Filialöffnung am Marktplatz. Die Bank hat den Bargeldbestand reduziert und lässt ihre Geschäftsstellen bewachen.