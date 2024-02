Die Gemeinde Merzalben trauert um ihren hoch angesehenen und verdienten Bürger Arnold Ehrhart. Der 1935 geborene Ehrhart ist am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. In seinem Heimatdorf hat er viele Spuren hinterlassen.

Arnold Ehrhart hat Merzalber Dorf- und Vereinsgeschichte mitgeschrieben und mitgeprägt. Er war ein Merzalber durch und durch. „Ich lege großen Wert auf ein gutes, gesellschaftliches Dorfleben und auf ein funktionierendes, menschliches Miteinander im Verein“, diesen Satz hat er bis zu seinem schweren Sturz Ende Januar aktiv gelebt.

Ehrhart zählte 1952 zu den Gründern des Pfälzerwald-Vereins. Von Februar 1973 bis Februar 2003, also 30 Jahre, stand er an der Spitze dieses Vereins. Er vollendete 1974 den Bau der PWV-Hütte am Fuße der Burg Gräfenstein und stellte damit die Zukunftsweichen des PWV. So ist es verständlich, dass der 24. September 2005 einer der schlimmsten Tage in Ehrharts Leben wurde. An diesem Tag wurde in der Hütte Feuer gelegt und sie brannte nieder. Da war Ehrhart bereits Ehrenvorsitzender des PWV.

Ersten Fasnachtsumzug organisiert

Den ersten Fasnachtsumzug in seiner Heimatgemeinde im Jahr 1976 hat er mit dem PWV angestoßen. Der Verein war „seine zweite Familie“, tatkräftig unterstützt von seiner Ehefrau Waltraud, die er 1963 heiratete. Im vergangenen Jahr konnten sie Diamant-Hochzeit feiern. Gemeinsam mit seiner Frau erkundete er als Fan von Hochgebirgstouren die Dolomiten im Urlaub. „Ich hatte ein proppenvolles, aktives Leben“, bilanzierte der Verstorbene anlässlich seines 80. Geburtstages im Jahr 2015 zufrieden. Auch im Beruf engagierte er sich. Ehrhart war 30 Jahre Mitglied im Personalrat des Forstamtes Merzalben, 17 Jahre führte er den Vorsitz.

Merzalbens Bürgermeister Michael Köhler würdigte das herausragende ehrenamtliche Engagement: „Mit Arnold verliert Merzalben ein echtes Original. Er war ein Vereinsmensch, der sich Jahrzehnte lang für seinen Pfälzerwaldverein engagiert und ihn als Vorstand geführt hat.“ Ehrhart habe viele Anekdoten aus der Merzalber Vergangenheit gewusst und sich darauf verstanden, sie interessant zu erzählen. Für seinen Nachfolger im PWV-Ehrenamt, Ottmar Klein, war die Nachricht vom Tod Ehrharts „ein Schock“. Er bezeichnete den Tod Ehrharts als „einen großen Verlust für den Verein, dem er immer noch mit Rat und Tat, soweit es sein Alter zuließ, zur Seite gestanden hat. Er hat sich um den PWV verdient gemacht. Wir zollen ihm hohen Dank und Anerkennung für seine Leistung.“

Ehrhart hat in seiner Heimatgemeinde viele nachhaltige Spuren hinterlassen. Auch der RHEINPFALZ stand das Merzalber Urgestein immer wieder unterstützend zur Seite, wenn es um dorf- und vereinsgeschichtliche Belange von „damals“ ging.