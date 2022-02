Sportlerwahl Zweibrücken

Vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass die eigentlich 32. Sportlerwahl der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Zweibrücken erst die 31. ist. Warum das so ist? Anfang des Jahres 2020 konnten wir die Leser noch normal die Sportler des Jahres 2019 wählen lassen. Es war die 30. Sportlerwahl – ein schönes Jubiläum, das wir mit den nominierten Sportlern, Trainern und Familien gemeinsam bei einer späteren Wahlparty feiern durften. Seit 1990 küren Sie in Zweibrücken inzwischen schon Ihre Sportler des Jahres. Das ist eine lange Zeit, mittlerweile sind erste RHEINPFALZ-Sportler nicht mehr im Beruf, sondern in Rente.

Dann kam die Corona-Krise in Deutschland an. Die machte uns für die 31. Auflage der Sportlerwahl einen dicken Strich durch die Rechnung. Wegen der Pandemie war der Sport im Großen und auch im Lokalsport ausgebremst, fast das ganze Jahr 2020 über. Wir haben damals in Redaktion und Verlag intensiv darüber beraten und waren uns einig, dass unter diesen Umständen keine gerechte Auswahl zur Abstimmung aufgestellt werden kann.

Auch das Jahr 2021 war noch sehr stark von der Corona-Krise dominiert. Wir haben daher entschieden, die Wahl in etwas abgespeckter Form durchzuführen: Für die Wahl der Sportler des Jahres 2021 stellen wir pro Kategorie der Frauen, Männer und Mannschaften nur drei Kandidaten statt der sonst üblichen fünf auf und vor.

Jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie für Ihren Favoriten in den Bereichen Sportlerin, Sportler und Mannschaften des Jahres 2021 ab. Unter allen Wählern verlost die RHEINPFALZ ein iPad 10.2. Einsendeschluss ist der 13. März 2022.

Hier geht es zur Abstimmung