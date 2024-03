Sie sind regional, national und international erfolgreich gewesen – aber wer setzt sich bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres der RHEINPFALZ Zweibrücken durch? Unsere fünf Vorschläge.

Schon seit 1990 kürt die Zweibrücker Rundschau der RHEINPFALZ ihre Sportler des Jahres in drei Kategorien. Die Bewerberliste um den Titel „Mannschaft des Jahres“ ist bunt gemischt: Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball – und auch Fußball ist vertreten. Zur Abstimmung

Eishockey: EHC Zweibrücken

Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrückenlegte 2022/23 eine Bilderbuch-Saison hin: Erster nach der Hauptrunde (44 Punkte, 112:53 Tore), dann in zwei packenden Play-off-Serien (3:2 gegen Heilbronn, im Finale 3:2 gegen Stuttgart) über je fünf Spiele den zweiten Meistertitel des Vereins nach 2017 geholt. Dabei war der Start holprig: Nachdem die „Hornets“ in der Vorbereitung in der Fremde hatten trainieren müssen, weil in der Zweibrücker Ice-Arena noch kein Eis zur Verfügung stand, ging das erste Saisonspiel in Hügelsheim prompt in die Hose. Nach einer weiteren kleinen Delle mit Niederlagen in Mannheim und erneut Hügelsheim Mitte November 2022 war die „Hornissen“-Truppe von Trainer Ralf Wolf zwischenzeitlich sogar nur Tabellendritter.

EHC Zweibrücken: Meister der Eishockey-Regionalliga Südwest. Foto: Christian Büch

Mit einigen kleinen Änderungen zog Wolf die Erfolgsschraube aber wieder an, elf Spiele wurden in der Folge gewonnen. Der EHC-Coach machte die tolle Kameradschaft, die Ruhe im Verein und die qualitativ und quantitativ starke Mannschaft letztlich als Schlüssel für den Gewinn der Meisterschaft aus. Die Kameradschaft wurde auch durch gutes Essen in der Kabine gestärkt. Wolf hatte vor einem Spiel mal angekündigt, im Fall eines Sieges was Feines zu kochen. Am Ende standen ein 5:2-Erfolg gegen Stuttgart – und ein schöner Brauch für den Rest der Saison.

Fußball: SV Palatia Contwig

Die A-Klassen-Fußballer des SV Palatia Contwig machten es am Ende der Saison 2022/23 spannend: Erst am letzten Spieltag sicherten sie sich mit einem 8:2-Sieg zu Hause gegen den SV Hochstellerhof den Meistertitel und den Aufstieg in die Bezirksliga Westpfalz – mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Busenberg. Den schärfsten Konkurrenten hatte die Palatia-Truppe am vorletzten Spieltag mit 1:0 in die Schranken gewiesen. Für Trainer Stefan Höh war es im ersten Jahr als Contwiger Übungsleiter gleich der erste Titel.

SV Palatia Contwig: Meister der Fußball-A-Klasse und Aufsteiger in die Bezirksliga Westpfalz. Foto: Moschel

So richtig an einen möglichen Titelgewinn geglaubt hatte der 39-Jährige aber erst nach dem 5:0-Erfolg zu Beginn der Rückrunde in Obersimten. Bis dahin war bei ihm noch die Vorbereitung im Sommer sehr präsent, in der Contwig alle Testspiele, teils deutlich, verloren hatte. Aber nach Obersimten hatte die Palatia einen tollen Lauf, verlor in 18 Spielen nur einmal. Und das, obwohl das Team mit verletzten Spielern zu kämpfen hatte. So absolvierte Top-Torjäger Steven Mathieu nur 17 von 30 Spielen – und landete mit 27 Treffern dennoch auf Platz drei der Torjägerliste. Dank eines breiten Kaders konnte Höhs Team die Ausfälle aber gut kompensieren. In der neuen Saison war die Palatia in der Bezirksliga mit 15 Punkten zur Winterpause Vorletzter – und arbeitete sich dann peu à peu nach vorne.

Basketball: VT Zweibrücken

Den Basketballern der VT Zweibrücken gelang in der Saison 2022/23 der ganz große Wurf, und sie durften sich gleich doppelt freuen: Sie gewannen unter der Regie von Trainerin Gabriela Chnapkova die Meisterschaft in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz und dazu noch den Landespokal. Chnapkova hatte zu Saisonbeginn Spielertrainer Denis Rendgen abgelöst, der aber weiter im Team mitspielte. Eine tolle Kondition und eine aggressive Manndeckung waren die ausschlaggebenden Faktoren für 16 Siege (bei nur zwei Niederlagen) in der Landesliga und damit verbunden den Titelgewinn vor dem ärgsten Verfolger BBC Fastbreakers Rockenhausen.

VT Zweibrücken: Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Basketball-Oberliga Rheinhessen-Pfalz. Foto: Rendgen

Den überrannten die Zweibrücker im letzten wichtigen Heimspiel gegen Ende fast: 55:49 hatten die Gäste nach dem dritten Viertel noch geführt, den letzten Spielabschnitt gewann die VTZ aber mit 31:13. B-Lizenz-Inhaberin Chnapkova lobte die konstante Weiterentwicklung aller Spieler während der Saison. Tim Burkholder (266 Punkte), Milomir Mihailovic (214), Johannes Meenken (199) und Neuzugang Luca Höchst (183) steuerten die meisten Körbe zum Titel bei. Auf ihrem neuen Terrain, der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, haben die VTZ-Herren – inzwischen ohne Chnapkova, nun mit Trainer Soeren Adomeit – in 20 Spielen bisher sieben Siege eingefahren.

Handball: A-Jugend des SV 64 Zweibrücken

Es war einer der letzte Titelgewinne für ein Jugendteam des SV 64 Zweibrücken, der in laufenden Saison ja mit der VTZ Saarpfalz zur Spielgemeinschaft SG SV 64/VT Zweibrücken verschmolzen ist. Die A-Jugend-Handballer des SV 64 schnappten sich in einem Herzschlagfinale mit 28:12 Punkten und 598:512 Toren noch die Meisterschaft in der RPS-Oberliga. Zunächst war im Frühsommer 2022 aber eine Enttäuschung zu verkraften gewesen: Die SV-Löwen hatten die erhoffte Qualifikation für die A-Jugend-Bundesliga verpasst. Und mit Unterschiedsspieler Gil Kunkel und in der Winterpause Jan-Ole Schimmel waren auch wichtige Abgänge zu verzeichnen.

Handball-Jungs der A-Jugend des SV 64 Zweibrücken: Meister der RPS-Oberliga. Foto: Roller

Doch mit Trainer Lasse Finck und Co-Trainer Joshua Eberhard starteten die SV-Jungs durch. Im Saisonfinale schlugen sie dann mit großer Nervenstärke und einem bärenstarken Erstmannschaftsspieler Max Kroner nacheinander die wichtigsten Konkurrenten, die JSG Hunsrück, die HG Saarlouis und die JSG Osthofen. Wichtig auf dem Weg zum Titelgewinn war aus Sicht von Finck, der die A-Jugendlichen an den Aktivenhandball heranführen sollte, auch das Einführen der 6:0-Deckung als zweite Abwehrvariante neben der 3:2:1. Die mit Abstand beste Abwehr der Liga mit nur 512 Gegentoren unterstrich, dass das geklappt hat.

Volleyball: SVK Blieskastel/Zweibrücken

So was nennt man einen lupenreinen Durchmarsch: Die Volleyballer des SVK Blieskastel/Zweibrücken wurden in der Spielzeit 2022/23 ungeschlagen (!) Meister in der Landesliga Saar und stiegen in die Verbandsliga auf. Dort pritschten und baggerten die SVK-Volleyballer vor Jahren schon einmal. SVK-Spielertrainer Alexander Hoffmann hatte zwar das Saisonziel ausgegeben, vorne mitzuspielen. „So ein Durchmarsch war aber nicht unbedingt zu erwarten gewesen“, fand der Lehrer für Sport und Mathematik an der Berufsbildenden Schule, der Ignaz-Roth-Schule, in Zweibrücken.

SVK Blieskastel/Zweibrücken: Meister der Landesliga Saar und Aufsteiger in die Volleyball-Verbandsliga. Foto: Laborenz

Ein Schlüsselmoment in der Saison war laut Hoffmann der Sieg im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Düppenweiler. Da lag das SVK-Team schon 1:2 nach Sätzen zurück, drehte die Begegnung aber noch zum 3:2-Erfolg. Ein ausgeglichener Kader und wenig Verletzungen trugen dazu bei, dass das Zusammenspiel und die Taktik im Saisonverlauf immer besser wurden. Auch der damals erst 18-jährige, aus der Ukraine stammende Neuzugang Pavlo Kolos spielte – mit tollen Sprungaufgaben und guter Arbeit im Mittelblock – eine prima Saison. In der neuen Klasse, der Verbandsliga Saar, läuft es bisher gut für die SVK-Truppe: Mit 25 Punkten nach 14 Spielen und acht Siegen belegt Hoffmanns Team derzeit Platz fünf.

Zur Sache: Die Sportlerwahl

Zum mittlerweile 33. Mal ruft die Sportredaktion der RHEINPFALZ Zweibrücken ihre Leser auf, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres zu wählen. Für jede der drei Kategorien hat die Redaktion fünf Vorschläge gemacht. Wer dann letztlich Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2023 wird, entscheiden unsere Leser mit ihren Stimmen. Hier geht’s zur Abstimmung.

Unsere Kriterien für die Vorauswahl: Da es sich um eine Wahl der Zweibrücker Rundschau handelt, müssen die Sportler aus dem Verbreitungsgebiet stammen oder einem Verein des Verbreitungsgebiets angehören und mindestens 15 Jahre alt sein. Die Kandidaten müssen 2023 Herausragendes geleistet haben. Die Redaktion wertet bei der Vorauswahl, welches sportliche Niveau der Kandidat erreicht hat und wie stark die Konkurrenz war. Auch die Rahmenbedingungen werden beachtet.