Der Transport des U-Boots U17 zum Technik-Museum Speyer nimmt konkretere Formen an: Die Ankunft des 500 Tonnen schweren Kolosses auf einem Ponton im Naturhafen, dem östlichen Teil des Berghäuser Altrheins, ist für Mittwoch, 17. Mai, geplant. Wie das Museum weiter informiert, soll sich der Straßentransport von U17 vom Auwald in die Technik-Sammlung am Sonntag, 21. Mai, abspielen. Eine Herausforderung wird es sein, das U-Boot unfallfrei aus dem Naturhafen ans Ufer zu bringen. „Der Transport des U-Boots an Land ist uns nur für einen Sonntag genehmigt worden“, teilt eine Museumssprecherin auf Anfrage mit. Denn das Spezialfahrzeug mit seiner fast 50 Meter langen Fracht wird über Industrie- und Heinkelstraße an seinen vorläufigen Bestimmungsort rollen – auf Straßen also, auf denen werktags starker Lkw-Verkehr zu und von im Industriegebiet Süd angesiedelten Unternehmen herrscht. In Speyer soll das U-Boot saniert werden, um dann als Ausstellungsstück im Technik-Museum Sinsheim die Besucher zu begeistern. Auf dem Weg dorthin, der laut der Sprecherin voraussichtlich Ende 2024 genommen werden soll, muss U17 vor Brücken mehrfach gedreht werden. Um dies mit Hilfe spezieller Maschinen zu schaffen, werde der Vorgang in Speyer ausführlich geübt, heißt es. Über die weiteren Stationen des Transports nach Speyer informiert das Museum im Netz: www.technik-museum.de/de/u17. Derweil steht die Stadtverwaltung, die eine Rodung im Auwald zur Schaffung einer Rangierfläche im Februar genehmigt hatte, weiter im Kreuzfeuer der Kritik. So werfen die Grünen der Verwaltung Gesetzesbruch vor und haben eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall laufen noch, teilt ein Polizeisprecher mit.

