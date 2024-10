Dass der Speyerer Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) eine neue Immobilie benötigt, ist auch beim THW-Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland mit Sitz in Mainz Thema. „Der Bedarf einer neuen Unterbringung für das THW in Speyer ist uns bewusst“, äußert sich Landessprecher Michael Walsdorf auf Anfrage. Man habe daher „ein Erkundungsverfahren für eine mögliche alternative Unterbringung, möglicherweise auch die Errichtung eines Neubaus, beauftragt“. Die Ergebnisse seien jedoch „für uns nicht ganz so hoffnungsvoll“ gewesen, so der THW-Sprecher. Denn grundsätzlich bestehe bei rund der Hälfte der THW-Liegenschaften im Landesverband ein Anpassungs- oder Renovierungsbedarf: „Wann mit einer Abhilfe gerechnet werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.“ Für eine Finanzierung der Maßnahme in Speyer stünden „bis auf Weiteres keine Mittel im Bundeshaushalt zur Verfügung“, bedauert Walsdorf. Allein in der Pfalz sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums an den die THW-Standorten in Bad Bergzabern, Frankenthal und Zweibrücken Neubauten erforderlich. Ursprünglich war geplant gewesen, dass das Speyerer THW von seiner Basis neben der Hauptfeuerwache in der Industriestraße in einen Neubau an der Ecke Siemens- und Brunckstraße umzieht.