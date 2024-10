Deutsche Bahn (DB) und Stadt wollen den Speyerer Hauptbahnhof samt Vorplatz in den kommenden Jahren umfassend aufwerten. Die Verwaltung hat nun den Zeitplan dafür konkretisiert.

Die Stadt stellt dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr in der Sitzung am Dienstag (17 Uhr), einen zweistufigen Umbauplan vor. So soll zunächst